Köln (ots) -Wenn sie die Welt erklärt, zieht sie alle Kinder in ihren Bann: Die Maus unverwechselbar, neugierig und ganz schön clever. Seit Generationen begeistert "Die Sendung mit der Maus" mit den ebenso lehrreichen wie amüsanten Lach- und Sachgeschichten Kinder und Erwachsene. Der zeitlose Kinder-Kult-Klassiker gehört zu den erfolgreichsten Kindersendungen im deutschen Fernsehen und wurde mit weit über 100 nationalen und internationale Preisen, ganz aktuell mit dem österreichischen Heinz Oberhummer Award 2023 ausgezeichnet. Der Preis für Wissenskommunikation ehrt die hervorragende Wissenschaftsvermittlung der Kindersendung im WDR.In "Die Maus - In die Zukunft, fertig, los!" blicken die Maus und der Elefant in die Zukunft und zeigen in 5 Folgen tolle Erfindungen, die die Welt von morgen erleichtern. So geht eine der für Groß und Klein ebenso spannenden wie spaßige Folgen der Frage nach, wie ein Spielplatz in der Zukunft aussehen könnte und ob Erfindungen wie Virtual Reality und 3D Drucker schon bald ein großer Teil des Spielens von morgen sein werden. In der zweiten Folge dreht sich alles um das Essen in der Zukunft und welche Rolle Algen dabei spielen. Die weiteren neuen digitalen Sachgeschichten klären, warum Rettungseinsätze der Feuerwehr mit der Hilfe von Smart Homes in Zukunft viel einfacher werden, wie Roboter die Abläufe im Krankenhaus verbessern und wie ein Kraftanzug, der bereits heute die Mitarbeiter am Flughafen beim Tragen unterstützt, funktioniert.Produktinformation:- VÖ: 23. Juni 2023- Technische Details: Video-on-Demand- Genre: Kids & Family TV-Serie- Produktionsland: Deutschland- Produktionsjahr: 2022- Bildformat: HD- Tonformat: DE 2.0- Laufzeit: 5 x ca 15:00 Min- FSK: freigegeben ab 0 JahrenRelease Company - Label und DigitalvertriebDie Release Company - als hauseigenes Label der WDR mediagroup - betreibt den DVD-, Blu-ray- und Video-on-Demand-Vertrieb hochwertiger Inhalte des WDR, anderer ARD- Anstalten und Produzenten. Darunter sind aktuelle Neuproduktionen ebenso wie Archivschätze aus mehr als 70 Jahren. Zudem erwirbt die Release Company die Rechte an Programmen weiterer namhafter Partner und schnürt daraus attraktive Digitalpakete, die sie über alle relevanten Video-on-Demand-Anbieter plattformübergreifend vertreibt.