DJ Bahn und Gewerkschaft weiter uneinig - Bleibt bei Bahnstreik

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) haben sich bei Gesprächen zur Abwendung des 50-Stunden-Streiks nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen können. "Die Deutsche Bahn will den Warnstreik gar nicht verhindern", so die Gewerkschaft nach einem Vermittlerversuch. Die Lösung wäre gewesen, dass die im Mindestlohnbereich Beschäftigten die von der EVG verhandelten Lohnerhöhungen dauerhaft in voller Höhe und ohne jede Einschränkungen oberhalb des jeweiligen Mindestlohns und gleichlautend wie für alle anderen Beschäftigten bekämen, so die EVG. Dazu sei die Bahn nicht bereit gewesen.

Die aktuelle Tarifrunde der EVG mit der Bahn und rund 50 weiteren Verkehrsunternehmen läuft bereits seit Wochen. Die EVG hat bereits Warnstreiks durchgeführt, um den Druck auf die Bahn zu erhöhen.

Aktuell, so die EVG am Freitag weiter, sei das Streitthema Mindestlohn nur ein Thema, mit dem sich beide Seite "über Kreuz liegen". Auch im Hinblick auf die Tarifverhandlungen träten EVG und Bahn weiterhin auf der Stelle. "Insofern ist eine weiterhin lange und harte Tarifauseinandersetzung zu befürchten", so die Gewerkschaft.

May 12, 2023 06:48 ET (10:48 GMT)

