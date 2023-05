Die Partnerschaft zielt auf eine vielfache Ausweitung der globalen Kohlenstoffmärkte ab

GIGA Carbon Neutrality Inc. ("GCN") gab heute die Unterzeichnung einer strategischen Partnerschaftsvereinbarung mit der in London ansässigen Carbon Trade eXchange ("CTX") und ihrer australischen Technologie-Muttergesellschaft Global Environmental Markets ("GEM") bekannt, um die CTX-Technologie und den Handel weltweit zu erweitern.

Die CTX hat eine White-Label-Version seiner Kohlenstoffmarkttechnologie auf den Markt gebracht. Die Partnerschaftsvereinbarung wird GCN in die Lage versetzen, mit Emissionshandelsplattformen und regulären Börsen weltweit Verträge auszuhandeln, um Käufern einen Spotmarktzugang zu Emissionsgutschriften, RECs (Renewable Energy Certificates) und Offsets zu bieten. Auf diese Weise wird ein KI- und Blockchain-gestützter globaler Marktplatz für Kohlenstoff geschaffen, auf dem Kohlenstoff-Terminkontrakte auf der Grundlage von vertrauenswürdigen, hochwertigen Kohlenstoffgutschriften aus Hunderten von Projekten in mehreren Kohlenstoffregistern angeboten werden. Dazu gehören das UNFCCC CDM-Register, Verra VCS und Gold Standard.

GCN verpflichtet sich, die Ausweitung der Lizenzierung der Technologie-Infrastruktur von GEM für nationale Kohlenstoff-Metaregister zu unterstützen, damit die Staaten ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Abkommen erfüllen können, sowie die Schaffung von ITMOs oder freiwilligen Kohlenstoffgutschriften wie das kürzlich ins Leben gerufene Global Carbon Registry (GCR) und den Gutschriftstandard sowie die kürzlich vom Integrity Council veröffentlichten Core Carbon Principles für freiwillige Kohlenstoffmärkte.

Die CTX, GEM und GCN werden zusammenarbeiten, um die Emission von freiwilligen Gutschriften weltweit auszuweiten und den Handel mit diesen Gutschriften in größerem Umfang zu betreiben, indem sie das Geschäfts- und Finanznetzwerk von GCN mit der 15-jährigen Erfahrung der "Technologie-Infrastruktur für die Zukunft unseres Planeten" von CTX und GEM zusammenführen.

Der CEO der CTX, Wayne Sharpe, erklärte: "Die derzeitigen Kohlenstoffmärkte müssen um den Faktor 10 bis 100 skaliert werden, um die CO2-Emissionen weltweit zu reduzieren und die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Die derzeitige Infrastruktur der Register ist unzureichend.

Börsen auf der ganzen Welt haben Schwierigkeiten, die einzigartigen Anforderungen des Emissionshandels auf den freiwilligen Märkten zu erfüllen, die die dringend benötigte Klimafinanzierung über Emissionsgutschriften ermöglichen. Die CTX wird die erforderliche Technologie liefern und unterstützen dann entscheiden die Käufer."

Der CEO von GCN, Richard Martin, fügte hinzu, dass "diese strategische Partnerschaftsvereinbarung eine große Chance für GCN ist, sein umfangreiches Netzwerk von Partnern, Tochtergesellschaften und Investoren zu nutzen, um unsere globalen Expansionspläne mit einer bewährten Kohlenstofftechnologie-Infrastruktur voranzutreiben."

Über die Carbon Trade eXchange (CTX): Die CTX ist die weltweit erste und führende freiwillige Kohlenstoffbörse, die mit mehreren Gutschriftstandards und Projekttypen zu transparenten Großhandelspreisen handelt. Die CTX, die seit 2008 von ihrem Hauptsitz in London aus agiert, betreut über 500 Mitglieder in mehr als 50 Ländern weltweit und bietet T+0-Handel rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr.

Über Global Environmental Markets (GEM): GEM entwirft und entwickelt umweltfreundliche FinTech-Lösungen, einschließlich Handelsplattformen, Börsen, Registrierstellen und Schnittstellen. Mit Hauptsitz in Australien besitzt GEM die Technologie-IP der CTX sowie eine Reihe von B2B-/B2C-Lösungen.

Über GIGA Carbon Neutrality Inc. (GCN): GCN ist ein Dienstleistungs- und Produktintegrator auf dem globalen Markt für intelligenten kommerziellen Transport und Ausrüstung, um die Ziele der Kunden in Bezug auf die Kohlenstoffneutralität effizient umzusetzen. GCN und seine Partner bieten die Herstellung von Fahrzeugausrüstungen, umfassende Technologien, Betriebsplattformen, Energiedaten und Dienstleistungen für Emissionsgutschriften an. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://gigacarbonneutrality.com/

