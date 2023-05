Die Wissenschaft ist heutzutage so weit, dass mikroskopisch kleine Roboter durch unsere Blutbahnen schwirren können, ohne dass wir es bemerken. Forscher haben jetzt einen Roboter mit Tentakeln entwickelt, der das Gehirn überwachen soll. Im Vergleich zur herkömmlichen Methode, bei der Chirurgen ein Loch in den Schädel schneiden müssen, um Elektroden auf der Gehirnoberfläche zu platzieren, bietet dieser neue Ansatz eine weniger invasive Alternative. Das innovative Design wurde an Minischweinen getestet und könnte in Zukunft Menschen mit epileptischen Anfällen oder anderen neurologischen Störungen ...

