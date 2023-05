DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13.21 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.159,25 +0,4% +6,8% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.473,50 +0,2% +21,0% Euro-Stoxx-50 4.330,29 +0,5% +14,2% Stoxx-50 4.044,09 +0,6% +10,7% DAX 15.910,08 +0,5% +14,3% FTSE 7.749,34 +0,2% +3,7% CAC 7.438,00 +0,8% +14,9% Nikkei-225 29.388,30 +0,9% +12,6% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 136,32% -0,28 Rentenmarkt zuletzt +/- absolut +/- YTD DE-Rendite 10 J. 2,26 +0,04 -0,31 US-Rendite 10 J. 3,42 +0,04 -0,46

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,11 70,87 +0,3% +0,24 -11,3% Brent/ICE 75,17 74,98 +0,3% +0,19 -10,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,29 34,99 -2,0% -0,70 -55,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.004,63 2.015,88 -0,6% -11,25 +9,9% Silber (Spot) 23,84 24,20 -1,5% -0,36 -0,6% Platin (Spot) 1.084,25 1.098,50 -1,3% -14,25 +1,5% Kupfer-Future 3,72 3,71 +0,3% +0,01 -2,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach Tagen der Stagnation und der Richtungslosigkeit könnte es leicht nach oben gehen. Doch für einen echten Trendwechsel nach oben fehlt es weiterhin an Impulsen. Anleger wiegen weiterhin die möglichen Folgen einer Bankenkrise und der nicht gelösten Frage der Schuldenobergrenze ab. Darüber hinaus fürchten immer mehr Anleger eine Rezession gegen Ende des Jahres, auch wenn der wirtschaftliche Abschwung für ein Ende der Zinserhöhungen spricht. Impulse könnten daher am Nachmittag neue US-Inflationsdaten liefern.

In den verhalten positiven Grundton fügen sich vorbörslich auch die am Vortag einmal mehr gebeutelten Kurse kleiner Reginalbanken ein. PacWest Bancorp stabilisieren sich mit einem Aufschlag von 0,4 Prozent, nachdem der Kurs am Vortag um knapp 23 Prozent eingebrochen war. Daten hatten gezeigt, dass die Bank mit hohen Mittelabflüssen zu kämpfen hat. Western Alliance ziehen um 1,6 und Zions Bancorp um 1,9 Prozent an. Ohne eine nachhaltige Lösung im Bankensektor bleibe der Sektor ein Unsicherheitsfaktor, heißt es im Handel.

Die Aktien von News Corp haben nachbörslich mit einem Kursplus von gut 4 Prozent auf den Geschäftsausweis reagiert. Der Medienkonzern schnitt in seinem dritten Geschäftsquartal trotz eines Umsatzrückgangs besser ab als erwartet. Zu verdanken war dies dem Wachstum der Tochter Dow Jones, zu der u.a. das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören. Vorbörslich zeigt sich der Wert noch inaktiv.

Tesla legen vorbörslich um 2,1 Prozent zu. Die Aktie profitierte davon, dass Twitter-Besitzer Elon Musk den Chefposten bei der Onlineplattform in Kürze an eine Frau abtreten will. Damit dürfte Musk wieder mehr Zeit haben, sich stärker um seine anderen Unternehmen wie Tesla zu kümmern, spekulierte der Handel.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Im Laufe des Tages:

- DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Investoren- und Analystenkonferenz

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai PROGNOSE: 63,0 zuvor: 63,5

FINANZMÄRKTE EUROPA

Übergeordnet geht man im Handel aber von einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung aus. Solange über den Börsen das Damoklesschwert einer nicht gelösten Frage zur US-Schuldenobergrenze hänge, dürfte sich daran auch nichts ändern, heißt es. Dazu stehen Umbauten in den MSCI-Indizes im Blick, Profiteure sind hier Wacker Chemie (+0,7%) und Talanx (+3,8%). Kräftig nach oben um 9,4 Prozent klettern Scor. Der Versicherer habe die Analystenerwartungen bei den Erstquartalszahlen massiv überboten, heißt es von der Citigroup. Unter dem Strich positiv kommen die Geschäftszahlen von Allianz (+0,2%) an. Operativ sei es deutlich besser gelaufen als erwartet, nur einige steuerabhängige Kennzahlen schienen wegen einer höheren Steuerquote etwas unter noch höheren Erwartungen zu liegen, heißt es. Leicht positiv werden die Geschäftszahlen der Societe Generale (+1,3%) gesehen. Richemont notieren 4,5 Prozent höher nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Als "wie erwartet schwächer" werden Zahlenausweis und Ausblick von Vitesco (-2,7%) im Handel kommentiert. Nordex fallen um 1 Prozent. Die Geschäftszahlen bestätigen das bisherige Bild: Ein deutlicher Umsatzanstieg bei gleichzeitiger Verlustausweitung. Überrascht von guten Quartalszahlen bei Metro (+0,9%) zeigen sich Marktteilnehmer.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:10 Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0897 -0,2% 1,0928 1,0917 +1,8% EUR/JPY 146,91 +0,0% 147,21 146,72 +4,7% EUR/CHF 0,9740 -0,2% 0,9751 0,9768 -1,6% EUR/GBP 0,8698 -0,3% 0,8731 0,8725 -1,7% USD/JPY 134,82 +0,2% 134,75 134,39 +2,8% GBP/USD 1,2528 +0,1% 1,2512 1,2513 +3,6% USD/CNH (Offshore) 6,9625 +0,0% 6,9560 6,9576 +0,5% Bitcoin BTC/USD 26.415,38 -2,1% 26.163,55 27.151,96 +59,1%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen Börsen haben sich am Freitag der vorsichtigen Grundstimmung an der Wall Street vom Vortag angeschlossen. Zumeist wiesen die Indizes Verluste auf, die sich im späten Geschäft noch etwas ausweiteten. Eine Ausnahme machte Tokio. Rückenwind kam vom Yen, der im Vergleich zur gleichen Vortageszeit etwas nachgab, daneben auch von vielfach gut ausgefallenen Unternehmenszahlen - und Ausblicken. So gewannen Nissan Motor nach Zahlenausweis 4,9 Prozent. Honda Motor (+4,7%) waren mit der Prognose eines 15-prozentigen Gewinnanstiegs gesucht. Das zog auch andere Autowerte mit nach oben. Auch bei Suntory Beverage & Food (+5,2%) kamen Geschäftsausweis und Ausblick gut an. Softbank büßten dagegen 3,6 Prozent ein. Der Investor in Technologieunternehmen erlitt erneut einen Milliardenverlust. Takeda Pharmaceutical büßten nach verfehlten Gewinnerwartungen 2,5 Prozent ein. In Hongkong verteuerten sich JD.com nach einem klar besser als gedacht ausgefallenen Gewinn um 6,7 Prozent. Im Sog ging es für Baidu (+3,5%) und Alibaba Group (+1,9%) mit nach oben. In Seoul legten Korea Gas um 1,9 Prozent zu. Nachdem zunächst ein enttäuschendes Quartalsergebnis belastet hatte, stützte dann die Ankündigung eines umfangreichen Selbsthilfepakets den Kurs. In Sydney beobachteten Börsianer bereits das vierte Wochenminus in Folge für den Rohstoffsektor vor dem Hintergrund der anhaltenden Sorgen vor einer Rezession.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt zeigen sich wenig verändert. Neue Impulse gibt es zum Wochenschluss nicht. Das Spannungsverhältnis zwischen ordentlichen Unternehmenszahlen einerseits, was positiv für die Assetklasse ist, und wieder zunehmenden Rezessionsorgen andererseits, was eher belastend wirkt, hält weiter an.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

THYSSENKRUPP

Die Überlegungen von Thyssenkrupp und NSK zu einer Fusion der Geschäfte für Autolenkungen werden nicht umgesetzt. Die Joint-Venture-Gespräche mit der Thyssenkrupp AG seien beendet worden, teilte der japanische Industriekonzern bei Vorlage seiner Zwischenbilanz in Tokio mit. Von Seiten des Essener Konzerns hieß es, dies sei im beiderseitigen Einvernehmen geschehen.

VOLKSWAGEN

hat im April im Konzern dank wieder hoher Absatzzuwächse auf dem weltweit größten Automarkt China deutlich mehr Autos verkauft. Beflügelt wurde der Konzern auch, weil Chips besser verfügbar waren als im Vorjahr. Weltweit stiegen die Verkäufe zum Vorjahresmonat laut Mitteilung um 39 Prozent auf 720.200 Einheiten. Für die ersten vier Monate berichtete der Wolfsburger DAX-Konzern ein Absatzplus von 14 Prozent auf 2,76 Millionen Fahrzeuge.

DR. HÖNLE

hat im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2022/23 deutlich weniger verdient und umgesetzt. Für den restlichen Jahresverlauf zeigt sich das Management wegen vielversprechender Kundenprojekte in allen drei Geschäftssegmenten und einer gute Auftragslage aber weiterhin zuversichtlich.

ENBW

hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert und einen deutlich höheren Gewinn erzielt. Der Konzern profitierte dabei von positiven Bewertungseffekten im Handelsgeschäft sowie von höheren Großhandelspreisen. Der Versorger erwartet jedoch, dass sich die Effekte in dieser Höhe nicht fortsetzen werden.

PROSIEBEN

Die von der Familie Berlusconi kontrollierte MFE-Mediaforeurope hat ihre direkte Beteiligung an Prosiebensat1 erhöht. Wie aus einer Pflichtmitteilung des MDAX-Konzerns hervorgeht, ist die direkte Beteiligung der Medienholding auf 25,7 von 22,7 Prozent gestiegen. Die über Finanzinstrumente zurechenbaren Stimmrechte gingen auf 3,1 von 6,3 Prozent zurück. In Summe sind MFE damit Stimmrechte von 28,9 Prozent zuzurechnen.

PROGRESS-WERK OBERKIRCH

hat im ersten Quartal wie erwartet wegen Kostensteigerungen einen Gewinnrückgang gesehen. Der Umsatz stieg unterdessen stärker als geplant. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Unternehmen. Der Umsatz stieg auf 141 von 131 Millionen Euro. Das operative Ergebnis vor Währungseffekten sank auf 6,8 von 7,8 Millionen Euro. Unter dem Strich sackte der Gewinn laut Mitteilung auf 3,1 von 5,2 Millionen Euro ab.

NORDEX

ist mit einem kräftigen Umsatzwachstum ins Jahr gestartet. Preissteigerungen für Rohstoffe und Transportdienstleistungen belasteten jedoch das Ergebnis. Den Verlust weitete das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen deutlich aus. An der Prognose für das Gesamtjahr, laut der ein operativer Gewinn möglich ist, hält die Nordex SE fest.

GSK

hat sich von Aktien an dem Consumer-Health-Unternehmen Haleon getrennt. Wie GSK mitteilte, hat es mittlerweile 240 Millionen Haleon-Aktien zum Preis von 335 Pence das Stück verkauft und damit 804 Millionen Pfund eingenommen. Das entspricht einem Abschlag von 2,3 Prozent auf den Schlusskurs vom Donnerstag.

SOCIETE GENERALE

hat im ersten Quartal den Gewinn leicht gesteigert und die Erwartungen übertroffen. Allerdings verzeichnete die Bank rückläufige Erträge, die auf Verschlechterungen bei der Nettozinsmarge im französischen Geschäft zurückzuführen sind. Im Auftaktquartal steigerte Societe Generale den Nettogewinn auf 868 Millionen Euro von 821 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Die Nettobankerträge bzw Umsätze sanken im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent auf 6,67 Milliarden Euro.

RICHEMONT

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr von einem starken Schmuckgeschäft profitiert. Im Schlussquartal zog das Asien-Geschäft wegen der Öffnung in China deutlich an. Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr zeigte sich das Management zuversichtlich.

May 12, 2023 07:22 ET (11:22 GMT)

