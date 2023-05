Tübingen (ots) -Am 28. Mai findet der jährliche World Blood Cancer Day (WBCD) statt. An diesem Tag, der gleichzeitig der Gründungstag der DKMS ist, engagieren sich seit 2014 Tausende hilfsbereite Menschen für das Thema Stammzellspende - oft die letzte Hoffnung auf Heilung für Blutkrebspatient:innen. In diesem Jahr ruft die DKMS alle Menschen im Alter von 17 bis 55 Jahren aktiv dazu auf, sich als potenzielle Stammzellspender:innen registrieren zu lassen. Im Zuge dessen betont die Organisation, wie wichtig es ist, online angeforderte Spender-Registrierungssets nach dem Abstrich zur Auswertung an das DKMS Labor zurückzusenden. Nur so kann eine Registrierung abgeschlossen werden, denn erst dann stehen Spenderinnen und Spender auch wirklich für den internationalen Spendersuchlauf zur Verfügung. Derzeit werden bei der DKMS rund 30 Prozent der angeforderten Sets nicht zurückgeschickt. Erhalt und Ausbau des Spenderpools sind dringend notwendig - um noch mehr Patient:innen, die eine Stammzellspende benötigen, eine Chance auf Leben zu geben. Allein in diesem Jahr scheiden rund 125.000 mögliche Spender:innen aus Altersgründen aus der DKMS aus.Weltweit erkrankt alle 27 Sekunden ein Mensch an Blutkrebs, in Deutschland alle zwölf Minuten. Zurzeit sind bei der DKMS mehr als 11,5 Millionen potenzielle Spenderinnen und Spender in sieben Ländern registriert, davon über 7,5 Millionen in Deutschland. International ist die DKMS in den USA, Polen, UK, Chile, Indien und Südafrika aktiv. Mehr als 105.000 zweite Chancen auf Leben wurden seither gegeben.Wie wichtig eine Stammzellspende sein kann, zeigte sich vor drei Jahren bei Familienvater Florian Hellwig aus Deifeld, der mittlerweile wieder mitten im Leben steht und die gewonnene Zeit mit seiner Frau Nicole und den drei Kindern genießen kann. Als er vor gut drei Jahren an Blutkrebs erkrankte, sorgte eine Welle der Solidarität im Sauerland für einen beeindruckenden Ansturm auf eine Registrierungsaktion: In der Schützenhalle Medebach ließen sich rund 2.700 Personen für den an Blutkrebs erkrankten Landwirt und alle anderen Patient:innen in die DKMS aufnehmen. 15 Lebenschancen gingen bislang aus dieser Aktion hervor.125.000 potenzielle Lebensretter:innen scheiden 2023 aus der Datei ausAllein in diesem Jahr scheiden rund 125.000 Spender:innen aus Altersgründen aus der Stammzellspenderdatei der DKMS in Deutschland aus. Denn ab dem 61. Geburtstag ist es nicht mehr möglich, bei den internationalen Suchregistern als Spender:in gelistet zu sein. 125.000 Menschen kommen also nicht mehr als potenzielle Lebensretter:innen infrage. Daher zählt jede neue Registrierung umso mehr!Jede und jeder Einzelne, der sich jetzt neu registrieren lässt und damit Verantwortung übernimmt, kann den Staffelstab der älteren Generation übernehmen und vielleicht schon bald Patient:innen und ihren Liebsten mit einer Stammzellspende Hoffnung und eine zweite Lebenschance schenken.Komm ins Team Leonie. Rette Leben. Heute.Es sind Patient:innen, wie die einjährige Leonie aus Berlin, die Hilfe benötigen. Das Mädchen leidet an einer extrem seltenen und schweren Erbkrankheit, der Fanconi-Anämie (FA). Besonders tragisch: Ihr Bruder Louis war ebenfalls daran erkrankt und ist vor wenigen Wochen gestorben. Im Mai wäre der Junge drei Jahre alt geworden.Weitere Informationen und die ganze Geschichte finden Sie hier.So wie Leonie warten noch viele weitere Patient:innen auf ein geeignetes Match und die Chance auf eine gesunde Zukunft. Helfen Sie dabei, diesen Menschen und ihren Liebsten Hoffnung zu geben.Wer zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann unter www.dkms.de ein Registrierungsset bestellen - machen Sie mit.Nur 70 Prozent der Registrierungssets werden zurückgesendetWichtig: Nach dem Wangenabstrich ist es außerordentlich wichtig, dass das Registrierungsset unbedingt an die DKMS zurückgeschickt wird. Nur so ist die Registrierung vollständig und die Vermittlung einer Stammzellspende möglich. Derzeit werden ca. 30 Prozent aller bestellten Registrierungssets nicht an unser Labor zurückversendet. Das bedeutet: Die relevanten Gewebemerkmale können nicht bestimmt und für den weltweiten Spendersuchlauf zur Verfügung gestellt werden.Auch "offline" ist es möglich zu helfen: Wer sich im Zuge einer Veranstaltung registrieren lassen möchte, ist herzlich eingeladen, beim BIKE Festival in Willingen vorbeizuschauen. Dort ist die DKMS vom 26. bis 29. Mai anlässlich des World Blood Cancer Day dabei. Während des bekannten und beliebten Mountainbike-Events im Hochsauerland besteht für die Besucher:innen die Möglichkeit, sich am DKMS Stand zu informieren und in die Datei aufnehmen zu lassen. Vor Ort werden zudem der Stammzellspender David, der im Februar seinen Stammzellempfänger und genetischen Zwilling zum ersten Mal persönlich getroffen hat, sowie die frühere Patientin und heutige Unterstützerin der DKMS Maja für Interviews und Fragen zur Verfügung stehen.