Von der HR-Software bis zum autonomen Fahren: Auf den German Startup Awards sind Gründerinnen und Gründer aussichtsreicher Unternehmen gekürt worden. Die Eröffnungsrede hielt Bundeskanzler Olaf Scholz. Jedes Jahr im Mai trifft sich die deutsche Startup-Szene zu den German Startup Awards und tauscht Hoodies gegen Black-Tie-Abendgarderobe. So auch in diesem Jahr. Gekürt wurden die Gründerin und der Gründer des Jahres 2023, die dieses Mal beide aus Berlin kommen: Jenny von Podewils hat Leapsome und Thomas von der Ohe hat Vay gegründet, beide haben die Auszeichnung vor den jubelnden Anwesenden in Empfang ...

