DJ MARKT-AUSBLICK/DAX-Hürde bei 16.000 zunächst nicht zu knacken

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Marke von 16.000 Punkten bleibt für den DAX weiter unüberwindbar. Zwar ist die Berichtssaison besser als erwartet gelaufen, mit dem Gerangel um eine Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA haben die Börsen aber eine neue Hürde für sich entdeckt. Hinzu kommt, dass die Notenbanken weiter hemmend auf die Finanzmärkte wirken, auch wenn die US-Notenbank eine Zinspause angedeutet hat. Anleger preisen bereits Zinssenkungen ein, was sich als verfrüht herausstellen könnte.

Von Unternehmensseite kommt derzeit nur wenig Gegenwind für die Börsen. Nachdem rund die Hälfte der Unternehmen aus dem Stoxx-600 ihre Geschäftszahlen vorgelegt haben, ziehen die Analysten der UBS ein erstes Resümee: Beim Umsatzwachstum haben 71 Prozent der Unternehmen positiv überrascht, beim Gewinnwachstum waren es sogar 85 Prozent. Eine solch starke Berichtssaison habe es zu keinem Zeitpunkt seit der Covid-Krise gegeben. Die Stärke sei breit gefächert, ein Übertreffen habe in den unterschiedlichsten Sektoren stattgefunden.

Anfang Juni könnte der US-Regierung das Geld ausgehen

Dennoch will dem DAX der Ausbruch nach oben nicht gelingen. Als neuer Stolperstein erweist sich nun das Gerangel um die Anhebung der Schuldenobergrenze in den USA. Dieses hat das Zeug, sich zum Drama auszuweiten. Laut US-Finanzministerin Janet Yellen könnten dem Staat bereits Anfang Juni die Gelder ausgehen. Die Republikaner fordern Ausgabenkürzungen, um einer Anhebung zuzustimmen. Es droht das übliche politische Pokerspiel, das sich über Wochen hinziehen dürfte. In der Vergangenheit kam es zwar stets zu einer Einigung, garantiert ist eine solche aber nicht.

Folgende Zahlen verdeutlichen die Tragweite des Problems. Wie die Commerzbank mit Verweis auf Berechnungen des Council of Economic Advisors mitteilt, könnten unter Annahme eines Stimmungsschocks wie bei der Finanzkrise von 2008 sowie einer Kürzung der staatlichen Ausgaben von 20 bis 30 Prozent für den Fall eines kurzen Zahlungsausfalls 500.000 Arbeitsplätze verloren gehen. Bei einer schweren Budgetkrise mit länger anhaltendem Zahlungsausfällen wäre sogar mit einem Jobverlust von über 8 Millionen zu rechnen.

EZB mit Zinserhöhungen noch nicht zu Ende

Schwer einzuschätzen ist aus Marktsicht zudem die weitere Geldpolitik der großen Notenbanken. Zwar hat die US-Notenbank nach der jüngsten Zinserhöhung eine Zinspause angedeutet, die Märkte preisen für den Herbst aber bereits Zinssenkungen ein. Ob es so kommen wird, ist unklar. Zum einen sinkt die Inflation in der Kernrate nur langsam, zum anderen dürften die in der kommenden Woche anstehenden US-Einzelhandelsdaten unterstreichen, dass der für die US-Wirtschaft so wichtige US-Verbraucher weiter guter Dinge ist.

Die EZB ist derweil nicht nur weit von einer Zinspause entfernt, zuletzt sind die Zinserwartungen sogar wieder gestiegen. EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel will nicht ausschließen, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinsen noch mehr als zweimal erhöhen wird. Sollte die EZB neben Juni und Juli auch im September um jeweils 25 Basispunkte den Leitzins erhöhen, läge der Einlagesatz bei 4 Prozent. Damit bewegen sich die Zinserwartungen fast wieder auf dem Niveau von vor der Pleite der Silicon Valley Bank.

Geldpolitik entfaltet Wirkung immer zeitverzögert

Daneben machen vage Rezessionsängste an den Börsen die Runde. Da Zinserhöhungen immer erst zeitverzögert ihre Wirkung entfalten, wird man erst im Nachhinein sagen können, ob die Zentralbanken mit ihrer Geldpolitik das rechte Maß gefunden haben, um einerseits die Inflation unter Kontrolle zu bringen, aber andererseits die Wirtschaft nicht abstürzen zu lassen. Zwar würden die Währungshüter auf eine plötzliche Wachstumseintrübung mit einer Lockerung der Geldpolitik reagieren - das wäre für Anleger aber nur ein schwacher Trost.

Die Commerzbank jedenfalls glaubt, dass sich die DAX-Gewinnperspektiven im zweiten Halbjahr 2023 nach und nach eintrüben werden. Die Prognose, dass die DAX-Unternehmensgewinne 2023 trotz des guten Auftaktquartals schließlich doch um 5 bis 10 Prozent fallen werden, basiert auf der Grundüberzeugung, dass der drastische Anstieg der Leitzinsen um 500 Basispunkte in den USA und um 375 Basispunkte im Euroraum die Konjunktur spätestens im zweiten Halbjahr 2023 deutlich bremsen dürfte. Noch ist es aber noch nicht soweit.

