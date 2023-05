© Foto: Cigdem Simsek - picture alliance / Zoonar



Für Morgan Stanley ist das volle KI-Potenzial von AMD bei Weitem noch nicht ausgeschöpft. Der Chiphersteller könnte im kommenden Jahr mehr als eine Milliarde US-Dollar allein durch KI-Einnahmen generieren.

"Wir haben angesichts historischer Fehlstarts versucht, konservative Prognosen für AMDs KI-Potenzial aufzustellen. Höhere Preispunkte und Kommentare zur Lieferkette deuten auf eine Chance hin, die ein Vielfaches unseres ursprünglichen Ziels beträgt", so Analyst Joseph Moore in einer Kundenmitteilung.

In einem Bullenszenario der US-Investmentbank könnte AMD im Jahr 2024 mehr als eine Milliarde US-Dollar im Bereich der künstlichen Intelligenz einnehmen. Die konservative Umsatzschätzung liegt nun bei 400 Millionen US-Dollar - vorher 100 Millionen US-Dollar. "Wir würden unsere 400-Millionen-Dollar-Zahl angesichts dessen, was wir gehört haben, als konservativ betrachten. Wir denken nicht, dass die 1,2 Milliarden Dollar zu optimistisch sind, obwohl einiges passieren muss, um das zu erreichen", sagte er.

Die Auftragsbücher von AMD könnten von den Investitionen in die künstliche Intelligenz profitieren. Denn viele KI-Projekte sind auf Hersteller von Grafikprozessoren angewiesen und die Nachfrage nehme "mit der steigenden Popularität großer Sprachmodelle" zu. "Wir würden immer noch erwarten, dass NVIDIA aggressiv sein Revier verteidigt, aber AMD sieht solide Aufträge von diesen Kunden und wir sind in einer Phase, in der diese Gewinne viel greifbarer sind als bei früheren Produktgenerationen", sagte Moore.

Seit Anfang des Jahres ist die AMD-Aktie um 45 Prozent gestiegen. Das Kursziel von Morgan Stanley liegt bei 97 US-Dollar, was dem aktuellen Kursniveau entspricht. Demnach könnte der KI-Trend bereits in den Kurs eingepreist sein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion