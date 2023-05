Volkswagen: Steigende Absatzzahlen in China

Werbung







Der Volkswagenkonzern meldete am heutigen Freitag steigende Absatzzahlen. Vor allem im chinesischen Automarkt fielen die Zahlen ausgelieferter Einheiten zuletzt eher moderat aus.



Nachdem die Zahlen für die ausgelieferten Fahrzeuge im März für den chinesischen Markt weniger positiv ausfielen, konnte der Volkswagen-Konzern im vergangenen Monat eine Aufholjagd verzeichnen. Mit mehr als 255.000 ausgelieferten Einheiten konnte die Anzahl ausgelieferter Fahrzeuge im Vorjahresvergleich um knapp 80 Prozent gesteigert werden. Auch im weltweiten Markt konnte Volkswagen seine Absätze steigern. Besonders die Kernmarke VW, sowie die Marken Audi, Skoda und Seat durften einen Anstieg in den Auslieferungszahlen verzeichnen.









Quelle: HSBC