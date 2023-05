Vaduz (ots) -Regierungschef Daniel Risch vereidigte am Freitag, 12. Mai 2023, die Bürgermeisterin und die Gemeindevorsteherinnen und -vorsteher sowie deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter im Fürst Johannes Saal im Regierungsgebäude in Vaduz.Bei seiner Begrüssungsansprache betonte der Regierungschef die Wichtigkeit der Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Land. Gerade in einem Kleinstaat, in dem die Ressourcen knapp sind, gelte es, die konstruktiven Kräfte zu bündeln und die kurzen Wege zu nutzen, indem man aufeinander zugeht und den Dialog sucht, so Regierungschef Daniel Risch.Als erstes wurde die Bürgermeisterin von Vaduz vereidigt. Die weiteren Vorsteherinnen und Vorsteher legten ihren Eid in der Reihenfolge der Gemeinden gemäss Verfassung ab. Im Anschluss hielt S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein einen Empfang auf Schloss Vaduz.Mit einem gemeinsamen Mittagessen, an welchem erstmals auch alle Regierungsmitglieder eingeladen waren, wurde die Vereidigung abgerundet.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenRoland MoserT +423 236 76 68Roland.Moser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100906498