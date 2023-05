Emittent / Herausgeber: Pro BoutiquenFonds GmbH / Schlagwort(e): Fonds/Personalie

Pro BoutiquenFonds GmbH: Ein erneut ausgezeichnetes Fondsmanager-Duo



12.05.2023 / 14:32 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Citywire Deutschland hat bei der achten jährlichen Preisverleihung die besten Fondsmanager der Branche gekürt. In der hart umkämpften Kategorie Aktien Deutschland setzten sich Martin Wirth und Raik Hoffmann von der FPM Frankfurt Performance Management AG gegen 64 andere Manager in derselben Kategorie durch und erhielten dafür die begehrten Citywire Awards. Darüber hinaus konnte sich das erfahrene Fondsmanager-Duo auch in der Kategorie Aktien Deutschland Small & Mid Cap gegen 29 andere Manager des gleichen Sektors durchsetzen und erhielt dafür den begehrten Citywire Award. Diese beeindruckenden Erfolge belegen erneut die außergewöhnliche Expertise und Kompetenz von Martin Wirth und Raik Hoffmann sowie ihre Fähigkeit, mit ihrem konsequenten Value-Ansatz immer wieder herausragende Ergebnisse zu erzielen.



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.