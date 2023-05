Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5) hat bewegte Zeiten hinter sich - seit den Neuen Markt Zeiten gab e s viele Enttäuschungen, immer wieder auch Hoffnung. Mit Anlagen für die Solar- und Halbleiterindustrie versucht man das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.Was sich letztes Jahr in einem Umsatz in einer Bandbreite von 86 bis 91 Mio EUR (Vorjahr: 64 bis 68 Mio) widerspiegelte, was ein Plus von rund 30% bedeuten würde. Und das EBIT soll dabei zwischen 4 und 6 Mio EUR (Vorjahr 2021: Minus 12 bis minus 16 Mio) liegen. Nachdenklich stimmt dabei der gesunkene Auftragseingang: ...

