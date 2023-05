Wachstumsziel auf 6 Exahash pro Sekunde erhöht

Anzeige / Werbung

Das kurzfristige Ziel von HIVE Blockchain Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: HBFA) liegt bei vier Exahash pro Sekunde. Es soll noch im zweiten Quartal des laufenden Jahres erreicht werden. Langfristig möchte HIVE seine Hashrate jedoch weiter steigern und auf sechs Exahash pro Sekunde erhöhen. Um diese Verbesserung zu vollziehen, hat das Unternehmen einen neuen Wachstumsplan vorgelegt. Er sieht zur Finanzierung auch die Ausgabe neuer HIVE-Blockchain-Technologies-Stammaktien vor.

Die jüngste Bestellung von 1,26 Exahash an Bitcoin-Mining-ASICs der neuen Generation wird dazu beitragen ,die aktuelle Hashrate von HIVE Blockchain Technologies um 33 Prozent auf das kurzfristige Ziel von vier Exahash zu erhöhen. Bevor die Bestellungen aufgegeben wurden, hat das Managementteam die Möglichkeiten zum Kauf von ASICs sorgfältig geprüft und anschließend die Einheiten geordert, die eine optimale Cashflow-Rendite auf das investierte Kapital ermöglichen und gleichzeitig effizientere Maschinen innerhalb der eigenen Flotte darstellen.



Dies gelang zu sehr attraktiven Preisen. Gekauft wurden 3.600 Bitmain S19j Pro+ Miner für insgesamt 439 PH/s und weitere 1.169 Bitmain S19j Pro Miner für insgesamt 117 PH/s. Ferner orderte das Unternehmen noch 1.100 Bitmain S19 XP Miner für insgesamt 154 PH/s. Diese Beschaffungsaufträge stellen sicher, dass die Produktion von 5.000 HIVE BuzzMiner Plus Einheiten für insgesamt 550-650 PH/s gestartet werden kann.

HIVE Blockchain Technologies beschließt ATM-Finanzierung zur Beschleunigung der Wachstumsstrategie und zum Ausbau der HODL-Position

Aus dem eigenen Cashflow werden diese und andere nötige Investitionen zur Erhöhung der Hashrate auf sechs Exahash pro Sekunde nicht möglich sein. HIVE Blockchain Technologies hat deshalb mit den beiden kanadischen Maklerunternehmen Stifel GMP und Canaccord Genuity Corp. eine Vereinbarung über den Vertrieb von neuen HIVE-Stammaktien abgeschlossen.



Die neuen Aktien stellen sollen in Form eines At-the-Market-Angebots interessierten Anlegern angeboten werden und später an der TSX Venture Exchange handelbar sein. Diese Vorgehensweise wird es HIVE Blockchain Technologies ermöglichen, die eigene Bitcoin-HODL- und Exahash-Mining-Kapazität deutlich zu erweitern.



Das HIVE-Management geht derzeit davon aus, dass mit jeder zusätzlichen 30MW Infrastruktur, die ASICs mit einer Effizienz von 30 J/TH verwendet, die eigene Bitcoin-Mining-Kapzität um ein Exahash vergrößert werden kann. Die Kosten dieser Kapazitätserweiterung um 100 Prozent im Vergleich zum heutigen Stand werden sich auf ca. 30 Millionen US-Dollar belaufen.

Mehr Effizienz sichert schnellere Amortisierung

Durch die Einführung von Maschinen mit besserer Joule pro Terahash (J/TH)-Effizienz und die gleichzeitige Beschaffung der Rechner zu attraktiven $/TH-Preisen strebt HIVE Blockchain Technologies eine deutliche Optimierung der kurzfristigen Rückzahlung seiner Investitionen aus dem Cashflow des Betriebs dieser neuen Module an. Anschließend wird darauf geachtet werden, dass die gekaufte Rechenkapazität so lange wie möglich positive Bruttogewinnspannen aufweist.



Stifel und Canacord werden deshalb in den kommenden Monaten von Zeit zu Zeit neue HIVE-Stammaktien im Wert von bis zu 100 Millionen US-Dollar ausgeben. Der Verkaufspreis der einzelnen Tranchen wird sich am Börsenkurs orientieren, sodass nicht alle Aktien zum gleichen Preis ausgegeben werden.



Damit hat HIVE die Möglichkeit, besonders dann viele neue Aktien auszugeben, wenn der eigene Börsenkurs vergleichsweise hoch ist. Das spült nicht nur mehr Geld in die Kasse des Unternehmens, sondern verringert auch die Verwässerung der Altaktionäre.