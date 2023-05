Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Esaote, einer der weltweit führenden Hersteller medizinischer Diagnosesysteme (insbesondere Ultraschall, spezielle MRT- und medizinische IT-Systeme), hat vom 10. bis zum 12. Mai 2023 am Kongress der European Association of Cardiovascular Imaging in Barcelona teilgenommen. Bei dieser Gelegenheit enthüllte das Unternehmen MyLabTMOmega eXP, ein neues tragbares Ultraschallsystem mit fortschrittlichen Kardiohilfsmitteln und KI-gestützter Automatisierung und präsentierte Suitestensa CVIS, eine Komplettlösung für das kardiovaskuläre Management in Unternehmen, sowie Caas Qardia, eine hochmoderne Softwareplattform für die Echokardiographie. Die beiden Letztgenannten wurden von Ebit bzw. Pie Medical Imaging (PMI), den auf medizinische IT spezialisierten Tochtergesellschaften der Esaote Group, entwickelt.Künstliche Intelligenz, fortschrittliche Quantifizierungswerkzeuge, verbesserte Konnektivität für einen besseren Datenaustausch und Fernkonsultation sind die wichtigsten Merkmale, in die die Esaote Group im Bereich der kardiovaskulären Bildgebung investiert, um Ärzten effiziente und genaue Analysewerkzeuge an die Hand zu geben.Dank den Lösungen von Augmented InsightTM liefert das neue MyLabTMOmega eXP, das in Barcelona präsentiert wird, präzise Quantifizierung bei gleichzeitiger Reduzierung der Ausarbeitungszeit und der gesamten Untersuchungszeit. Mit der CV-spezifischen Konfiguration bietet Esaote Kardiologen und mobilen Servicemitarbeitern jederzeit und überall erstklassige diagnostische Möglichkeiten und ein hohes Maß an Flexibilität. "Fortschrittliche Bildverarbeitungstools, Portabilität und Konnektivität sind die Stärken dieses Scanners, der darauf abzielt, die Bedürfnisse der Gesundheitssysteme von morgen zu erfüllen", erklärte Martina Cereseto, Global Product Manager bei Esaote. "Darüber hinaus ermöglicht die neue Generation der XCrystal-Schallköpfe die Erfassung detaillierter Bilder mit hoher zeitlicher und räumlicher Auflösung und erhöht damit die Diagnosesicherheit in jedem klinischen Umfeld, vom privaten Echo-Labor bis zum Krankenhaus, von der allgemeinen kardiologischen Abteilung bis zur Intensivstation, Koronarstation, Notaufnahme und zu Point-of-Care-Einheiten."Der Austausch von Daten und Informationen zwischen verschiedenen Krankenhausabteilungen oder zwischen verschiedenen Gesundheitseinrichtungen ist eines der Hauptmerkmale von Suitestensa, dem von Ebit entwickelten unternehmensweiten System. Die CVIS-Plattform von Suitestensa umfasst alle Arbeitsabläufe, Untersuchungen, Bilder und Nachbearbeitungen und ist der umfassendste patientenorientierte Ansatz für alle kardiologischen Fachgebiete: Herzkatheterisierung, interventionelle Kardiologie, Echokardiographie, EKG, Arrhythmologie, allgemeine Kardiologie und Herz-Gefäß-Chirurgie. Als Ergänzung zum Workflow-Management für Patienten umfasst die Plattform ein komplettes Modul für Telemedizin und Fernüberwachung.KI-gesteuerte Workflows, die auf die Automatisierung wichtiger klinischer Echokardiographie-Messungen abzielen, sind eines der besonderen Merkmale von Caas Qardia, der neuesten Produktlinie von PMI, die sich durch die Analyse der myokardialen Dehnung, das Stress-Echo, die Bewertung der diastolischen Funktion und die (PISA)-Klappenanalyse auszeichnet. PMI integriert seine KI-gesteuerte ventrikuläre Volumen- und Dehnungsanalyse in die MyLab-Scanner von Esaote, um die echokardiografische Analyse während der Untersuchung zu erleichtern. Auf dem EACVI-Kongress präsentierte PMI auch die 4D-Flow-Kardio-MRT-Analyse (Caas MR Solutions) und die CT/3DTEE-basierte präprozedurale Transkatheterplanung (3mensio).Esaote Group:Führend auf dem Gebiet der biomedizinischen Ausrüstung (Ultraschall, Magnetresonanztomographie, Software für das Management des Diagnoseprozesses). Ende 2022 beschäftigte der Konzern 1.250 Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon in Italien. Esaote hat seinen Hauptsitz in Genua und Florenz, unterhält eigene Produktions- und Forschungseinheiten in Italien und den Niederlanden und ist in 100 Ländern der Welt vertreten. www.esaote.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2074895/EACVI_Congress.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1793998/Esaote_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/esaote-group-prasentiert-neueste-losungen-fur-die-herzbildgebung-auf-dem-eacvi-kongress-in-barcelona-spanien-301823267.htmlPressekontakt:+ 393351289783; Fede Gardella,Pressebüro,Tel.: +393358308666,esaotepress@esaote.comOriginal-Content von: Esaote S.p.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128253/5508007