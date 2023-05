EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

HENSOLDT AG: Anteilseigener stimmen allen Tagesordnungspunkten zu und wählen neues Mitglied in den Aufsichtsrat



Anteilseigener stimmen allen Tagesordnungspunkten zu und wählen neues Mitglied in den Aufsichtsrat Taufkirchen, 12. Mai 2023 - Die HENSOLDT AG hat heute ihre ordentliche Hauptversammlung durchgeführt. Die Veranstaltung ist in Präsenz im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München durchgeführt worden. Auf der Veranstaltung waren insgesamt 79,91% des Grundkapitals vertreten. Die Anteilseigener stimmten allen Tagesordnungspunkten zu. Dabei wurde Marco R. Fuchs (Vorstandsvorsitzender des Vorstands der OHB SE) in den Aufsichtsrat gewählt. Zum seinem neuen Vorsitzenden wählte der Aufsichtsrat Reiner Winkler, der auf den bisherigen Vorsitzenden Johannes P. Huth, folgt, der sein Mandat mit Ablauf der Hauptversammlung am 12. Mai 2023 niederlegt. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Punkten fielen folgendermaßen aus: Zustimmung zur vorgeschlagenen Verwendung des Bilanzgewinns, unter anderem Ausschüttung einer Dividende von 0,30 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie, mit 99,99% der abgegebenen Stimmen

Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022 mit 99,98% der abgegebenen Stimmen

Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022 mit 97,04% der abgegebenen Stimmen

Bestellung der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 sowie zum Prüfer für die prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts 2023 mit 98,89% der abgegebenen Stimmen

Billigung des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2022 mit 70,00% der abgegebenen Stimmen

Zustimmung zur vorgeschlagenen Anpassung des Vergütungssystems für den Vorstand mit 76,62% der abgegebenen Stimmen

Wahl von Marco R. Fuchs mit 98,89% der Stimmen in den Aufsichtsrat

Zustimmung zur Ermächtigung des Vorstands, die virtuelle Abhaltung von Hauptversammlungen vorzusehen, mit 97,22% der abgegebenen Stimmen

Zustimmung zur Ermöglichung der Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung mit 99,16% der abgegebenen Stimmen Weitere detaillierte Informationen zur Hauptversammlung und den Abstimmungsergebnissen finden Sie auf unserer Internetseite unter: HENSOLDT AG | Hauptversammlung Über HENSOLDT HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenmanagement, Robotik und Cybersicherheit kontinuierlich aus. Mit mehr als 6.500 Mitarbeitern erzielte HENSOLDT 2022 einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert. www.hensoldt.net Pressekontakt HENSOLDT Joachim Schranzhofer Tel.: +49 (0)89.51518.1823 joachim.schranzhofer@hensoldt.net



