DAX Ausblick: Anleger fürchten Zahlungsausfall der USA - 16.000er-Marke zu ambitioniert

Am letzten Tag der Handelswoche sehen sich Börsianer hierzulande neben der Sorge vor einer US-Schuldenkrise mit neuem Konjunkturpessimismus konfrontiert. Anleger fürchten abermals, dass es zwischen Demokraten und Republikanern zu keiner Einigung kommt.

Nicht zuletzt könnte sich die psychologische 16.000-Punkte-Marke als zu ambitioniert herausstellen. Am Mittag notiert der deutsche Leitindex mit 15.916 Punkte laut IG-Indikation rund 0,50 Prozent in der Pluszone IWF warnt vor Zahlungsausfall der USA - Anleger auf der Hut Auch in dieser Woche mussten Anleger vergeblich auf die Eroberung der mentalen 16.000er-Marke warten. Im wahrsten Sinne des Wortes beißen sich Investoren an besagter Marke die Zähne aus.

Als Belastungsfaktor fungiert einmal mehr die schwelende Schuldenkrise in den USA. Ein Zahlungsausfall der weltweit größten Volkswirtschaft könnte verheerende Folgen für die Weltwirtschaft haben.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

Eröffnen Sie ein Trading-Demokonto Ein Demokonto ist ein simuliertes Marktumfeld, das von einem Trading-Anbieter angeboten wird, um die Erfahrung des "wirklichen" Tradings bestmöglich nachzubilden. So erhalten Sie ein Verständnis dafür, wie verschiedene Produkte und Finanzmärkte funktionieren. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie nicht riskieren, Ihr Geld zu verlieren und somit selbstbewusst und ohne Risiko verschiedene Märkte und Trading-Strategien ausprobieren können.