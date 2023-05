IMKI präsentiert eine Sound-Odyssee im römischen Theater von Orange in Frankreich

Im römischen Theater von Orange, einem herausragenden Bauwerk an der Spitze der Innovationen, wird ab Mai die Sound-Odyssee inszeniert, eine einzigartige und immersive Show, die die Besucher in das Herz der Mythologie versetzen wird. Dieses neue Bild- und Klangerlebnis wird das erste monumentale, von KI entwickelte Projektionsmapping in Szene setzen. Produzent ist das Start-up IMKI, das auf das Design und die Entwicklung von maßgeschneiderter generativer KI spezialisiert ist.

L'Odyssée Sonore by IMKI Roman Theatre of Orange in France https://www.odyssee-sonore.com/

DIE SOUND-ODYSSEE EIN EINZIGARTIGES ERLEBNIS IM HERZEN DER ANTIKEN MYTHOLOGIE

Das römische Theater von Orange steht seit 2000 Jahren an der Spitze der Innovationen. In Bild und Ton eintauchend, werden die Besucher ein einzigartiges Erlebnis in einem unvergleichlichen visuellen Universum im Herzen der antiken Mythologie genießen dank eines 360-Grad-Projektionsmapping-Systems, das aus 25 Videoprojektoren besteht.

Dieses multisensorische Erlebnis ist für ein Publikum im Alter von 7 bis 77 Jahren zugänglich. Infolgedessen ist es in erster Linie intergenerationell und soll mit Freunden oder der Familie erlebbar sein. 250 Besucher können auf einer Projektionsfläche von 5000 m² unmittelbar an der Show teilnehmen und die Dauer beträgt 45 Minuten.

Die Innovationen von IMKI sind eine Kombination aus Geolokalisierung von Klang zusammen mit Verräumlichung und generativer KI als Motor des Projektionsmapping-Systems. Es ist das erste, vollständig von KI entwickelte Mapping, einer Technologie an der Spitze der Innovation, die Welten und Geschöpfe erfinden und zeichnen kann, die von beispielloser Kreativität sind.

IMKI, MASSGESCHNEIDERTE KI FÜR KULTUR UND LUXUS

2020 in Straßburg gegründet, entwickelt IMKI generative KI, um die Kunden bei der Vervielfachung ihrer kreativen Fähigkeiten zu unterstützen.

IMKI richtet sich an alle Unternehmen der Welt, für die die Vergangenheit ein Gut darstellt, um künftige Entwicklungen aufzubauen: Kultur und Luxus.

Dank der Expertise und einzigartigen Methode entwickelt IMKI maßgeschneiderte kreative KI, die spezifische Inhalte schneller und zu geringeren Produktionskosten generiert. Unser Ziel? Die kreative Fähigkeit von Unternehmen zu steigern und ihre künstlerische DNA zu erhalten.

IMKI fördert das Markenerbe durch die Entwicklung maßgeschneiderter generativer KI-Instrumente. Aus der DNA und dem künstlerischen Erbe seiner Kunden schöpfend, entwickelt IMKI leistungsstarke kreative Werkzeuge.

Das Ziel des Start-ups ist es, DIE Referenz im Bereich der generativen KI innerhalb von 5 Jahren zu werden. IMKI möchte nun sein innovatives Angebot umsetzen und Unternehmen den wesentlichen technologischen Baustein vorschlagen, um ihre Schaffenskraft zu vervielfachen und ihre Produktivität zu steigern.

