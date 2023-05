Eine Aktie. Montag bis Freitag. Echte Performance: https://bit.ly/3nOPCAf Die Aktie der Woche liefert Ihnen jeden Sonntag einen einzigen Aktientipp in Ihr E-Mail-Postfach. Minimaler Aufwand, geringes Risiko. Jetzt kennenlernen! Ukraine-Krieg, Sanktionen gegen Russland oder die Spannungen zwischen den Weltmächten USA und China. Welche Rolle spielen die politischen Rahmenbedingungen bei der Investmententscheidung. Value-Investor Markus Elsässer rät, das "politische Getöse" nicht überzubewerten. Viel wichtiger sei es ihm, sich intensiv mit den Unternehmen zu beschäftigen, in die man investieren möchte. Dazu gehört für Elsässer nicht nur die Lektüre des Wirtschaftsteils der Zeitung. Es lohne sich auch, in Branchenmagazinen oder im Wissenschaftsteil zu lesen. Hier könne man neue Trends schon vor dem Markt erfahren. Auch die regelmäßigen Earnings-Calls, wenn Unternehmen nach den Quartalszahlen zu Telefonkonferenzen laden, können wichtige Informationsquellen für Privatanleger sein, meint Elsässer. Wie man sich als Anleger auf das Wesentliche konzentriert: Jetzt im Video!