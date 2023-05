Berlin (ots) -Tamer Ates ist Inhaber der SANIROVA GmbH. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen für umfassende Haus- und Wohnungssanierungen an. Das breite Spektrum von Fliesenarbeiten bis hin zu Elektroinstallationen liefert das erfahrene Expertenteam aus einer Hand. Auftragnehmer müssen dabei nicht auf eine transparente Kommunikation und persönliche Bedürfnisse verzichten. Hier erfahren Sie, wie der Wunsch vom Traumhaus zur Realität wird und welche Missionen das Unternehmen dabei verfolgt.Eine eigene Immobilie ist eine attraktive Wertanlage. Da sich allerdings nur noch die wenigsten einen Neubau leisten können, setzen viele Menschen auf den Kauf einer kostengünstigeren Bestandsimmobilie. Dabei handelt es sich jedoch auch häufig um baufällige Gebäude, die mehr als nur einen Neuanstrich benötigen. Auch Erben, Anleger und langjährige Eigentümer stehen vor der Herausforderung, überhaupt zeitnah Anbieter aus den verschiedenen Gewerken zu finden. Wenn dann noch Bedürfnisse nach besonders umweltfreundlichen oder innovativen Sanierungen dazukommen, scheint das Ziel einer modernisierten Immobilie immer weiter außer Reichweite zu gelangen. "Der Ablauf der Sanierung sollte immer an den individuellen Eigentümer angepasst sein, damit seine spezifischen Anforderungen und Bedürfnisse erfüllt werden können", sagt Tamer Ates. Der Sanierungsexperte ist Inhaber der SANIROVA GmbH - ein Unternehmen für umfassende Immobilien-Sanierungen. Tamer Ates und sein Expertenteam legen nicht nur Wert auf die Wünsche ihrer Kunden, sie bieten auch ganzheitliche Lösungen an, die Aufträge an mehrere Handwerksbetriebe überflüssig machen.Die Experten der SANIROVA GmbH unterstützen ihre Kunden unter anderem bei der Veränderung ineffizienter Grundrisse, der Erneuerung veralteter Sanitäranlagen, der Verbesserung der Energieeffizienz sowie der Herstellung von Barrierefreiheit. Sie vereinen dabei alle Gewerke unter einem Dach, die eine Modernisierung erfordert. Die Zusammenarbeit erfolgt in mehreren Schritten, wie Inhaber Tamer Ates aus der Praxis berichtet: "Vor einer Planung und Angebotserstellung beraten wir unsere Kunden ausführlich zu möglichen Abläufen und Möglichkeiten, um ihren Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden." Einen besonderen Wert legt das Team dabei auf die stetige Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Bauherren. Damit hebt sich sein Unternehmen von vielen Mitbewerbern ab.Worauf es bei einem Anbieter zu achten giltSchlechte Erfahrungen und Horrorgeschichten von unzuverlässigen Handwerksunternehmen lassen viele Haus- und Wohnungsbesitzer sehr vorsichtig im Umgang mit Bau-Betrieben agieren. Auch Tamer Ates kennt diese Mitbewerber, die eine ganze Branche in Verruf bringen. Mangelnde Referenzen, fehlende Versicherungen, ein nicht vorhandener Kundenservice und ausbleibende schriftliche Verträge sind einige der Anzeichen, die Eigentümer bei der Suche nach einem Auftragnehmer aufhorchen lassen sollten. "Ich empfehle, sorgfältig zu recherchieren und nur mit etablierten und seriösen Unternehmen zusammenzuarbeiten, die eine transparente Kommunikation bieten und Erfahrung nachweisen können", so der Experte.Kunden der SANIROVA GmbH schätzen diese Attribute - auch wenn das Berliner Unternehmen durchaus mit Vorurteilen konfrontiert wird. Diese Zweifel kann der Unternehmer seinen Interessenten nehmen. So hängen hohe Kosten in der Regel mit qualitativ hochwertigen Materialien zusammen, während zu hohe Qualitätsansprüche gleichzeitig nicht mit dem begrenzten Budget der Kunden vereinbar sind. Lange Bauzeiten sind bei seriösen Unternehmen auf zusätzliche Arbeiten zurückzuführen, die die Endzeiten beeinflussen können. Um diese und ähnliche Missverständnisse zwischen Auftraggeber und -nehmer gar nicht erst entstehen zu lassen, ist eine transparente Kommunikation das A und O der Unternehmensphilosophie der SANIROVA GmbH.Wie aus einer Marktlücke eine Passion wurdeTamer Ates ist gelernter Maurer. Nach einigen Zwischenstationen, darunter einer Tätigkeit als Detektiv, entschied sich der Berliner zur Gründung der SANIROVA GmbH. "Ich wollte der hohen Nachfrage nach Sanierungsdienstleistungen in meiner Region nachkommen und den Menschen so helfen, ihre Wohnsituation zu verbessern", berichtet der heute erfolgreiche Unternehmer. Der Gründung sei weiterhin ein Innovationsgedanke vorausgegangen, der Tamer Ates antrieb. Er war und ist bestrebt, neue Technologien in der Branche umzusetzen und seinen Kunden damit einzigartige und konkurrenzlose Lösungen zu bieten.Wie gut der einstige Traum nach einem erfolgreichen Unternehmen heute umgesetzt ist, beweisen die vielen Referenzen der SANIROVA GmbH. Zu den glücklichen Kunden zählt zum Beispiel ein älteres Ehepaar, das sich vor einigen Jahren mit dem Wunsch nach einer Hausrenovierung an Tamer Ates wandte. "Mit viel Engagement und guter Zusammenarbeit konnten wir die baufällige Immobilie in ein Traumhaus verwandeln", erinnert sich der Unternehmer gern zurück. Die Begeisterung des Paares spiegelte sich in Folgeaufträgen aus dem Freundeskreis und der Familie der Kunden wider. Um diese Kundenzufriedenheit weiterhin aufrechtzuerhalten und den Qualitätsstandard kontinuierlich zu verbessern, bilden sich Tamer Ates und sein Team regelmäßig weiter, fokussieren sich auf nachhaltige und digitale Lösungen und berücksichtigen branchenspezifische Innovationen - ganz so, wie es sich der Gründer einst ausgemalt hatte.Sie möchten Ihr Haus oder Ihre Wohnung professionell, qualitativ und aus einer Hand sanieren lassen, ohne dabei Ihre Anforderungen und Bedürfnisse hinten anstellen zu müssen? Kontaktieren Sie die SANIROVA GmbH (https://www.sanirova.de/) Haus- und Wohnungssanierung und vereinbaren Sie einen Termin!Pressekontakt:SANIROVA GmbHHaus- und WohnungssanierungVertreten durch: Tamer AtesE-Mail: angebot@sanirova.deWebsite: https://www.sanirova.deOriginal-Content von: SANIROVA GmbH Haus- und Wohnungssanierung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169801/5508051