DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 13. bis Montag, 15. Mai (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 13. Mai 2023 16:30 US/Fed-Gouverneurin Cook (stimmberechtigt im FOMC), Rede an der Tuskegee University - JP/G7, Abschluss Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure (seit 11.5), Niigata - JP/G7, Beginn Treffen der Gesundheitsminister, (bis 14.5.), Nagasaki - JP/G7, Fortsetzung Treffen der Bildungsminister, (bis 15.5), Toyama und Ishikawa Prefectures (co-hosts) - JP/Präsident Biden, Fortsetzung Treffen Wirtschafts- und Technologieminister (bis 14.5), Sendai S O N N T A G, 14. Mai 2023 22:00 DE/Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (WVG, Beginn des 50-stündigen Warnstreiks im Bahnverkehr (bis 16.5; 24:00), Deutsche Bahn stellt in der Zeit Fernverkehr ein *** - DE/Verleihung des Karlspreises an den ukrainischen Präsidenten Selenskyj mit Festrede von Bundeskanzler Scholz und Laudatio durch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Aachen - DE/Bürgerschaftswahl in Bremen - JP/G7, Abschluss Treffen der Gesundheitsminister, (seit 13.5), Nagasaki Prefecture - JP/G7, Abschluss Treffen Wirtschafts- und Technologieminister, Meeting (seit 12.05.), Sendai, Miyagi Prefecture - JP/G7, Fortsetzung Treffen der Bildungsminister, (bis 15.5), Toyama und Ishikawa Prefectures (co-hosts) - TR/Präsidenten- und Parlamentswahlen M O N T A G, 15. Mai 2023 *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 2Q *** 07:00 DE/Encavis AG, Ergebnis 1Q *** 07:00 DE/Siemens Energy AG, Ergebnis 2Q (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 FR/Axa SA, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q 07:00 DE/Vantage Towers AG, Jahresergebnis 07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q *** 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK) 07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Ergebnis 1Q 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q 07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H 07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q 08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q *** 08:00 DE/Großhandelspreise April *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar bis März (revidierte Ergebnisse nach Berücksichtigung der Preisbremse für Strom und Gas) *** 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q *** 10:00 EU/Kommission, Konjunkturprognose Sommer *** 11:00 EU/Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: -2,0% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+2,0% gg Vj 11:00 EU/Treibhausgas-Emissionen 4Q 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:10 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede bei Bundesbank-Konferenz zu Geldordnungen und Stabilitätspolitik im 20. und 21. Jahrhundert *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: k.A. zuvor: +10,8 *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe 15:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Keynote bei Global Solutions Summit, Berlin - DE/Allgeier SE, ausführliches Ergebnis 1Q - DE/Cherry SE, Ergebnis 1Q *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage Mai - DE/Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (WVG, Fortsetzung des 50-stündigen Warnstreiks im Bahnverkehr (bis 16.5; 24:00), Deutsche Bahn stellt in der Zeit Fernverkehr ein - JP/G7, Abschluss Treffen der Bildungsminister, (seit 12.5.), Toyama und Ishikawa Prefectures (co-hosts) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2023 09:32 ET (13:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.