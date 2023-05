Berlin/Bonn (ots) -



Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), begrüßt die beim Bund-Länder-Gipfel beschlossene Pauschale von einer Milliarde Euro, die der Bund für die Versorgung von Flüchtlingen zusätzlich an die Länder zahlen will. Die Migrationsfrage sei eine Daueraufgabe von Ländern und Kommunen, die nun vom Bund anerkannt worden sei, sagte Dreyer im Interview mit dem TV-Sender phoenix. Es sei wichtig, ein System zu entwickeln, dass der "dynamischen Situation" strukturell gerecht werde, ohne dass Bund und Länder sich dafür immer treffen müssten und scheinbar immer nur über Geld stritten. "Das tut dem Thema gar nicht gut und deshalb freue ich mich darüber, dass wir die Chance haben, ein anderes Finanzierungssystem auf den Weg zu bringen", so Dreyer.



Das gesamte Interview finden Sie in Kürze auf www.phoenix.de



