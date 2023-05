Binz (ots) -Erklärung der Gemeinde Ostseebad Binz - Herr Karsten Schneider, Bürgermeister, Herr Kai Gardeja, Tourismusdirektor"Beim heutigen Gespräch mit Bundesminister Habeck im Fährhafen Mukran konnten erneut keine überzeugenden Fakten oder Nachweise für die Notwendigkeit der LNG-Terminals auf Rügen auf den Tisch gelegt. Die Bundesregierung und die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern können sich weiterhin nur auf Behauptungen stützen. Darüber hinaus wird immer mehr klar, dass die Politik in ihren Hinterzimmern das Vorhaben weiter energisch und an den Interessen der Insel vorbei vorantreibt.Entscheidend ist jedoch der Wille der Bürgerinnen und Bürger. Dies hat Bundesminister Habeck hat in seinem Schreiben vom 5. Mai 2023 an Landeswirtschaftsminister Meyer selbst zum Ausdruck gebracht: 'Wir können dieses Projekt nur gemeinsam mit den Einwohnerinnen und Einwohner Rügens realisieren.'Daher wird die Gemeinde Ostseebad Binz einen Bürgerentscheid zum Bau der LNG-Terminals initiieren. Wir rufen die weiteren Gemeinden und Bürgerinnen und Bürger der Insel auf, diesem Beispiel zu folgen und ebenfalls entsprechende Initiativen herbeizuführen.Ein geeigneter Zeitpunkt für die Durchführung der Bürgerentscheide ist die Kommunalwahl in Mecklenburg-Vorpommern im Frühjahr 2024. Bis zu diesem Zeitpunkt muss das Vorhaben auf Eis gelegt werden.Mit diesem Verfahren und dem Ergebnis unterwerfen wir uns nicht nur vollständig dem Willen der Bürgerinnern und Bürger. Wir schulden dies unserer demokratischen Gesellschaftsordnung. Das hat höchste Priorität."Pressekontakt:presse@baederkueste.deDr. Maximilian FlüggeStrategie & KommunikationHaus der BundespressekonferenzSchiffbauerdamm 40 / 540810117 BerlinMobil: +49 163 665 34 16Original-Content von: Insel Rügen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168551/5508071