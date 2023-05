Köln. (ots) -



NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst will stärker gegen Messerangriffe von jugendlichen Gewalttätern vorgehen. "Das Thema haben wir im Blick und wir nutzen alle Möglichkeiten, um diesem Phänomen entschieden entgegenzutreten", sagte der CDU-Politiker dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (SamstagAusgabe). "Innenminister Herbert Reul hat bereits in zwei Städten Waffenverbotszonen eingerichtet. Wir werden prüfen, ob die Ausweisung von Waffenverbotszonen auch an anderen Kriminalitätsbrennpunkten Sinn macht", sagte Wüst der Zeitung. Solche Zonen müssten "dann aber auch regelmäßig kontrolliert werden. Die Ordnungspartnerschaften von Polizei und Ordnungsämtern haben sich bewährt und sollten ausgebaut werden, auch um Straßenkriminalität wirksam bekämpfen zu können", so Wüst.



https://www.ksta.de/politik/nrw-politik/nrw-ministerpraesident-hendrik-wuest-schwarz-gruen-hat-zukunftspotenzial-569796



