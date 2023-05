Beijing, China (ots) -Sun Wukong, der Affenkönig, ist eine bekannte Heldengestalt in den chinesischen Legenden. Diese mutige und kluge Figur aus Geschichten wie Geboren aus einem Stein, Chaos im Himmel und Der Palmwedel-Fächer, ist weltweit sehr bekannt. Um die Gestalt von Sun Wukong zugänglicher für arabische Jugendliche zu machen, hat China Matters einen animierten Kurzfilm namens "Sei der Sun Wukong in deiner Welt" produziert, der die Geschichte von Mut und Herausforderungen erzählt.In diesem animierten Kurzfilm geht es um einen jordanischen Jungen namens Mudd, der schüchtern und unsicher war. Zufällig bekommt er eine Sun-Wukong-Puppe und ein Bilderbuch über die Abenteuer des Affenkönigs geschenkt. Anschließend wird Sun Wukong sein Freund, der ihm Mut und Selbstvertrauen gibt. Als Mudd erwachsen wird, erzählt er Sun Wukongs Geschichte auch anderen Menschen und gibt den Glauben, den ihm Sun Wukong gegeben hat, weiter."Das Wunder entsteht nicht durch göttliche Kraft, sondern durch ständige Anstrengung", so lauten die Worte am Ende des animierten Kurzfilms. "Sei der Sun Wukong in deiner Welt, sei der Held, der von dir selbst definiert wird." Die Figur des Sun Wukong erstrahlt damit im Nahen Osten in neuem Glanz.Die Animation wurde von der State Investment Development Corporation und China Matters gemeinsam produziert. Durch die Geschichten von Sun Wukong erhalten Menschen aus dem Nahen Osten und anderen Regionen der Welt einen besseren Zugang zur chinesischen traditionellen Geschichte und Kultur.Pressekontakt:Tan JiaqingTel: 008610-68996932E-Mail: jqtan@cnmatters.comOriginal-Content von: China Matters, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100075541/100906511