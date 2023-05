Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 12 mai/May 2023) - The common shares of Delota Corp. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Delota Corp. is an established vape and cannabis retailer that curates and sells vape and nicotine-related products, other smoking cessation products, cannabis products, and accessories where regulations permit. The Company currently operates 28 brick-and-mortar specialty vape stores in Ontario under the 180 Smoke Vape Store banner name, a leading Canada-wide specialty vape e-commerce platform (www.180smoke.ca), and five licenced dispensaries under the Offside Cannabis banner name in Ontario.

Les actions ordinaires de Delota Corp. ont été approuvées pour inscription à la CSE.

Les documents d'inscription et d'information seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Delota Corp. est un détaillant de vape et de cannabis établi qui organise et vend des produits liés à la vape et à la nicotine, d'autres produits de sevrage tabagique, des produits de cannabis et des accessoires lorsque la réglementation le permet. La Société exploite actuellement 28 magasins de vape spécialisés physiques en Ontario sous la bannière 180 Smoke Vape Store, une plateforme de commerce électronique de vape spécialisée (www.180smoke.ca) de premier plan à l'échelle du Canada, et cinq dispensaires autorisés sous le nom de Offside Cannabis en Ontario.

Issuer/Émetteur: Delota Corp. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): LOTA Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 26 809 615 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 3 697 956 CSE Sector/Catégorie: Life Sciences/Sciences Biologiques CUSIP: 24713H 10 0 ISIN: CA 24713H 10 0 1 Boardlot/Quotité: TBD Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Listing Date/Date de l'inscription: Le 15 mai/May 2023 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: Le 31 January/janvier Transfer Agent/Agent des transferts: Capital Transfer Agency

The Exchange is accepting Market Maker applications for LOTA. Please email: Trading@theCSE.com.

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.