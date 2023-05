in Kontrollraumsimulator demonstriert die Zusammenarbeit zwischen den USA und Rumänien und unterstützt den Aufbau von Kapazitäten für die rumänischen Nuklearfachkräfte, während NuScale und RoPower die Standortvorbereitung für ein VOYGR-Kraftwerk in Doicesti, Rumänien, vorantreiben

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) gab heute die Eröffnung eines NuScale Energy Exploration Center (E2 Center) an der Universität Politehnica von Bukarest bekannt, das die Zusammenarbeit mit den Regierungen der USA und Rumäniens sowie mit S.N. Nuclearelectrica S.A. (Nuclearelectrica) unterstützen soll. An der Eröffnung nahmen wichtige Regierungsvertreter teil, darunter die US-Botschafterin in Rumänien Kathleen Kavalec, der rumänische Premierminister Nicolae Ciuca und der rumänische Energieminister Virgil Popescu. Als erstes internationales E2 Center wird diese Personalentwicklungseinrichtung Rumänien in die Lage versetzen, die nächste Generation fortschrittlicher Nuklearexperten, -technologen und -betreiber auszubilden und sich zu einem Hub für die Bereitstellung kleiner modularer Reaktoren (SMR) in Europa zu entwickeln.

"Die SMR-Nukleartechnologie von NuScale ist die weltweit führende Lösung für saubere Energie und kann dazu beitragen, Rumäniens Position als führendes Land beim sicheren Einsatz von SMR zu stärken", sagte John Hopkins, Präsident und Chief Executive Officer von NuScale. "Wir sind stolz, mit Unterstützung durch das US-Außenministerium im Rahmen des FIRST-Programms einen weiteren Meilenstein in dieser bemerkenswerten Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern und Organisationen zu erreichen. Wir freuen uns darauf, die nächste Generation von Führungskräften im Bereich saubere Energie in der Region und weltweit zu unterstützen."

Das E2 Center wurde vom US-Außenministerium (DOS) im Rahmen des Programms "Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology"(FIRST) finanziert. FIRST unterstützt die Partnerländer dabei, ihre Kernenergieprogramme voranzutreiben, damit diese ihre Ziele im Bereich der sauberen Energie unter Einhaltung höchster internationaler Standards für nukleare Sicherheit, Sicherung und Nichtverbreitung erreichen.

"Das SMR-Projekt in Doicesti, das von diesem E2 Center unterstützt wird, soll die Führungsrolle Rumäniens im Bereich der Energieinnovation demonstrieren, den Übergang zu sauberer Energie beschleunigen, Tausende von Arbeitsplätzen in Rumänien und den USA schaffen und die europäische Energiesicherheit stärken, während gleichzeitig die höchsten Standards für nukleare Sicherheit und Nichtverbreitung eingehalten werden", erklärte Ann Ganzer, Principal Deputy Assistant Secretary, Bureau of International Security and Nonproliferation.

Diese Ankündigung folgt auf die 2021 unterzeichnete Kooperationsvereinbarung zwischen NuScale Power und Nuclearelectrica, die die Errichtung eines NuScale VOYGRTM-6-Kraftwerks mit einer Leistung von 462 MWe in Rumänien bis zum Ende dieses Jahrzehnts vorsieht. Zu Beginn dieses Jahres begannen NuScale und RoPower Nuclear S.A. (RoPower), die zu gleichen Teilen Nuclearelectrica und Nova Power Gas S.A. gehören, mit Front-End-Entwurfs- und Konstruktionsarbeiten für einen Standort in Doicesti, Rumänien, dem bevorzugten Standort für die Errichtung des VOYGR-Kraftwerks.

Rumänien soll als Basis für den Betrieb dieser neuen Technologie in anderen Ländern sowie für die Produktion und Montage von Anlagenkomponenten dienen. Damit verfügt es über das Potenzial, einer der ersten Standorte für einen SMR in Europa zu werden und als Katalysator für SMR in der Region zu fungieren.

"Aufbauend auf unserer mehr als 26-jährigen Erfahrung im sicheren Betrieb von Kernkraftwerken sind wir stolz darauf, die Entwicklung der rumänischen Arbeitskräfte im Nuklearsektor für eine neue, technologisch fortschrittliche Zukunft zu unterstützen. Nuclearelectrica verfügt über herausragende Fachleute, zeichnet sich durch eine ausgezeichnete betriebliche Performance aus und ist international anerkannt, was die rumänische Atomindustrie nicht nur zu einem Spitzenreiter macht, sondern auch die Grundlage für Rumäniens Führungsrolle im Bereich der Atomenergie bildet. Nuclearelectrica verfügt über starke Assets, die uns qualifizieren, das erste Land nach den USA zu sein, das einen NuScale SMR einsetzt. Das erste E2 Center in Rumänien ist nur der Anfang dieser neuen Ära der Technologie, der Humanressourcen und der sicheren, erschwinglichen sauberen Energie, die für die Gemeinden und die Industrie von großem Nutzen ist und zu der wir gerne beitragen", so Cosmin Ghita, Chief Executive Officer von Nuclearelectrica

"Kernenergie und SMR sind in der rumänischen Energiestrategie als Hauptpfeiler für die Energiesicherheit und die Erreichung unserer Dekarbonisierungsziele vorgesehen. Unsere Entschlossenheit, die Energieerzeugung aus sauberen Kernenergiequellen zu steigern, wird die dringend benötigte Komplementarität mit erneuerbaren Ressourcen schaffen, die Flexibilität des Systems erhöhen und die weitere komplexe Entwicklung ehemaliger kohlebasierter Anlagen ermöglichen. Die 26-jährige Erfahrung Rumäniens im sicheren Betrieb der Anlagen ist eine solide Grundlage für die Weiterentwicklung des rumänischen Kernenergieprogramms. Die Energiewende ist ohne die Beibehaltung und Ausweitung der Rolle der Kernenergie nicht möglich und erfordert starke internationale Partnerschaften wie die, die wir heute ausbauen. Ich danke unseren amerikanischen Partnern für ihre kontinuierliche Unterstützung, Nuclearelectrica für seine Führungsrolle in der Branche und seine Fähigkeit, den Weg zu einem bevorzugten regionalen Betreiber einzuschlagen, sowie der Universität Politehnica für ihr Engagement für Leistung und Personalentwicklung. Ich möchte eine klare Botschaft vermitteln: Der rumänische Premierminister Nicolae Ciuca, unsere Regierung und der rumänische Präsident Klaus Iohannis unterstützen die Entwicklung der Kernenergie und die Bemühungen um die Ausbildung von Experten in diesem Bereich nachdrücklich", sagte Virgil Popescu, Energieminister von Rumänien.

Das E2 Center ist eine innovative Lernumgebung, die Nutzern die Möglichkeit bietet, nuklearwissenschaftliche und ingenieurtechnische Prinzipien anhand von simulierten, realen Kernkraftwerksszenarien praktisch anzuwenden. Das E2 Center setzt modernste Computermodelle ein, um den Kontrollraum eines NuScale VOYGR SMR-Kraftwerks zu simulieren. Nutzer haben die Möglichkeit, in die Rolle eines "Control Room Operator" in einer VOYGR-Anlage zu schlüpfen und die fortschrittlichen Betriebs- und Sicherheitsfunktionen der NuScale-Technologie kennen zu lernen.

Die Universität Politehnica von Bukarest ist eine der Eliteschulen des rumänischen Hochschulsystems. Die 1950 gegründete Hochschule bietet mehr als 2.000 Studenten pro Jahr hochgeschätzte akademische Studien und Programme an.

Die NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) ist Branchenführer im Bereich der patentrechtlich geschützten und innovativen fortschrittlichen modularen Kleinreaktortechnologie und will durch die Bereitstellung von sicherer, skalierbarer und zuverlässiger kohlenstofffreier Energie einen Beitrag zur globalen Energiewende leisten. Die innovativen VOYGR SMR-Kraftwerke des Unternehmens werden vom NuScale Power Module angetrieben, einem kleinen, sicheren Druckwasserreaktor, der 77 Megawatt Strom (MWe) bzw. 250 Megawatt thermische Leistung (brutto) erzeugen kann und sich über verschiedene flexible Konfigurationen bis zu einer Leistung von 924 MWe (12 Module) an die Bedürfnisse der Kunden anpassen lässt.

NuScale ist der erste und einzige SMR, dessen Design von der U.S. Nuclear Regulatory Commission zertifiziert wurde. Das Unternehmen ist somit hervorragend aufgestellt, um verschiedene Kunden auf der ganzen Welt mit Kernenergie für die Stromerzeugung, Fernwärme, Entsalzung, kommerzielle Wasserstoffproduktion und andere Prozesswärmeanwendungen zu versorgen.

NuScale wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Portland, Oregon.

Diese Pressemitteilung kann "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "schätzen", "planen", "projizieren", "prognostizieren", "beabsichtigen", "werden", "erwarten", "antizipieren", "glauben", "anstreben", "anvisieren" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die zukünftige Ereignisse oder Trends vorhersagen oder andeuten oder keine Aussagen über historische Fakten sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind naturgemäß mit Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund zahlreicher Faktoren erheblich abweichen. Bei Verlass auf diese oder andere zukunftsgerichtete Aussagen ist Vorsicht geboten. Aufgrund bekannter und unbekannter Risiken können die Ergebnisse von NuScale erheblich von den Erwartungen und Prognosen des Unternehmens abweichen.

