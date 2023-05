Familien-Unternehmen: Profitiere als Aktionär von Familienunternehmen Sie gelten als stärkere Renditetreiber: Familienunternehmen. Dadurch, dass ein Management in der Regel auch für das eigene Vermögen und das der Familie arbeitet, treffen sie häufig längerfristig-orientierte Entscheidungen und sind seltener bereit, große, existenzielle Risiken einzugehen. All das führt in vielen Fällen dazu, dass die Ausgangslage defensiver und die Chancen größer sind. Die Aktienwelt360-Analysten Vincent Uhr, Peter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...