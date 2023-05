Indizes impulslos, Aktien volatil! DAX, Nasdaq, Gold, WTI & Aktien wie JDcom, Apple, Nvidia & Co. im Fokus

Anzeige / Werbung

In dieser Woche standen nicht mehr die Notenbanken FED und EZB im Fokus der Markteilnehmer:innen, sondern viele volkswirtschaftliche Daten. Mit den Verbraucherpreise aus Deutschland und den USA, den Erzeugerpreisen aus Amerika und zum Wochenausklang dem US-Verbrauchervertrauen gab es neue Hinweise auf die Verfassung der Wirtschaft.

Die Aktienmärkte konsolidierten dabei weiter auf einem hohem Niveau. Nachdem der DAX beispielsweise in der Vorwoche erst die 16.000 kurz berührt hatte, unternahm er mehrfache Versuche, erneut diese markante Psychomarke zu erreichen oder gar zu überschreiten. Technisch wäre darüber der Weg zum Allzeithoch geebnet.

Es gelang jedoch nicht. Im Nasdaq fanden Anleger:innen jedoch weiteren Mut und sorgten damit für neue Jahreshochs. Sie lagen nur knapp über den bereits erzielten Marken und vor allem die großen Technologie-Werte waren dafür verantwortlich, doch damit vollzog sich der Aufwärtstrend erst einmal weiter.

Indessen stagnierten Dow Jones und S&P eher. Der marktbreitere Russel 2000 war sogar im Minus, wie wir in der Chartanalyse der unterschiedlichen Aktienmärkte herausarbeiteten. Dabei galt der Blick auch dem Goldpreis, welcher sich an der 2.000 US-Dollar-Marke orientiert und den Ölpreis. Er könnte von einer weiter kräftigen Wirtschaft noch einmal stärker profitieren und seine Unterstützung damit festigen. Wo liegt diese genau?

Wir blicken auf die Charts mit dem Nanotrader im ersten Teil des Videos und warten dabei auf die Export- und Importpreise aus den USA, die jedoch direkt zur Veröffentlichung keine Volatilität erzeugten.

Testen Sie den Futures oder CFD-Forex Handel kostenfrei.

Weitere Daten aus der Berichtssaison an der Wall Street standen danach auf der Agenda. Eine Walt Disney spürt weiter das schwierige Geschäft im Streamingbereich, insbesondere durch den Streik der Autoren in den USA. Die Aktie fiel weiter zurück, ebenso wie eine PayPal. Der Zahlungsdienstleister vermeldete zwar Gewinne, spürt aber eine Abschwächung der Nutzung und damit das Wachstums.

Mit Apple Savings gibt es zudem einen neuen Konkurrent am "Geldmarkt" für Einlagen - auch diese Aktie, die wertvollste Aktie an der Wall Street - schauen wir uns an. Nach der Entwicklerkonferenz bei Alphabet nimmt dieser Wert, der die Suchmaschine Google betreibt, nun Fahrt auf und könnte zu Microsoft aufschliessen.

Beide konkurrieren im Bereich Cloud und Künstlicher Intelligenz. In dieses Segment stößt nun auch auch JD.com vor - der Wert profitierte von stärkeren Quartalsdaten und einer Dividendenauszahlung an die Aktionäre.

Eine ausführliche Analyse der JD.com-Aktie nach den Quartalszahlen gibt es hier: Analysen, Perspektiven und Charttechnik

Zum Ende erörterten wir noch die Unterschiede bei den Chipwerten, denn eine Nvidia ist weiter stark, AMD zieht langsam an, aber bei Intel halten sich Anleger zurück. Neue Produkte stehen übrigens noch diesen Monat im Grafikkartensektor an, die für weitere Impulse sorgen könnten.

Diese und alle anderen US-Aktien können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Genau darüber sprechen Roland Jegen und Andreas Bernstein und geben einen Ausblick auf Unterstützungen und Widerstände bei diversen Aktien, die aktuell im Fokus stehen. Daraus ergeben sich potenzielle Chancen für unser Trading.

Was lässt sich im weiteren Verlauf erwarten? Alle Insights gibt es in unserem Video!