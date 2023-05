Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch S4/61: Post vor bank99-Breakeven, Do&Co bestätigt Starkes, Kaffee Peter Heinrich, Bühne Heimo ScheuchDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/61 geht es um starke Zahlen der Post und eine tolle Bestätigung von Do&Co (für Peter Heinrich gibt es einen Kaffee), Historisches habe ich zu Zumtobel, Palfinger, Pierer Mobility ySanochemia (Grüsse an Thomas Erkinger ), weiters News zu Strabag, Research zu Wolftank, Kontron und Knaus Tabbert. Und Wienerberger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...