Wochenausblick - Viel los trotz Feiertag

Werbung











Montag





Die Woche beginnt mal wieder mit einem ruhigen Montag. Aus der Euro-Zone werden Daten zur Industrieproduktion und die Prognose zum Wirtschaftswachstum erwartet, während in Großbritannien das Parlament über Maßnahmen gegen die hohe Inflation berät. Unternehmensseitig sind zudem die Zahlen von Siemens Energy, der Porsche Holding und Vantage Towers erwähnenswert.























Dienstag





Der Dienstag ist dafür umso vollgepackter. Die EU veröffentlicht das aktuelle Bruttoinlandsprodukt, Großbritannien die Arbeitslosenzahlen und aus den USA werden die Einzelhandelsumsätze erwartet, die einen wichtigen Einblick in die US-Konsumenten geben. Für Deutschland ist zudem noch die Umfrage des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung zu den Konjunkturerwartungen interessant.

Unternehmensseitig erwarten die Anleger Hauptversammlungen etwa von Tesla, J.P. Morgan und der Deutschen Börse sowie Unternehmenszahlen von Home Depot und Vodafone.























Mittwoch





Mit dem Bruttoinlandsprodukt und der Industrieproduktion warten am Mittwoch zwei wichtige Termine aus Fernost auf die Anleger. Dazu kommen die finalen Inflationsdaten der Euro-Zone, die Baugenehmigungen der USA und eine Rede des BoE Gouverneurs Bailey. Unternehmenszahlen werden dagegen von Siemens, Tencent, Cisco und Munich Re erwartet, während Aktionärsversammlungen unter anderem von der Deutschen Bank, E.ON und Vonovia abgehalten werden.

Ebenfalls findet am Mittwoch um 12:30 unser kostenfreies Webinar zum Thema "Apple, Amazon, Tesla & Co - Besonderheiten bei amerikanischen Basiswerten" statt. Für Anleger die auch gerne in Übersee investieren mit Sicherheit von Interesse.













Donnerstag





Am Donnerstag lohnt sich in jedem Fall der Blick in die Ferne. Während aus Japan die Handelsbilanz erwartet wird, liefert Australien die Arbeitslosenquote. Auch für die USA geben die Erstanträge der Arbeitslosenversicherung einen wichtigen Einblick in den Arbeitsmarkt. Hinzu kommt der FED-Herstellungsindex, der oft als wichtiger Indikator für den US-Produktionssektor gedeutet wird. Hier wird sich zeigen ob die von Präsident Biden über den "Inflation Reduction Act" verabschiedeten Subventionen erste Wirkung zeigen. Auch bei den Unternehmensterminen sind die USA am Donnerstag stark vertreten. Unter anderem werden Zahlen von Walmart, Alibaba und Applied Materials erwartet und es sind die Aktionärsversammlungen von AMD, AT&T und Union Pacific angesetzt.

Während viele Deutsche am Donnerstag einen freien Tag genießen können, ist es wichtig zu wissen, dass die Börsen etwa in Deutschland und den USA trotzdem wie gewohnt geöffnet haben. Die Auswirkungen auf unsere Produkte können Sie dann wie immer rechtzeitig auf unserer Webseite in Erfahrung bringen.











Freitag





Zum Ende der Woche wird es dann wieder etwas ruhiger. Auf die Anleger warten das britische Verbrauchervertrauen, der japanische Verbraucherpreisindex und die deutschen Erzeugerpreise. Unternehmenseitig sind zudem lediglich die Hauptversammlungen von Amgen und Honeywell einen Blick wert.











Übrigens: Zu allen in diesem Wochenausblick genannten Unternehmen finden Sie über unsere Basiswertsuche unser vielseitiges Finanzproduktangebot wie etwa Optionsscheine, Zertifikate oder Anleihen.

Einfach auf unserer Homepage in die Suchzeile den Namen des Basiswertes eintippen und Sie erhalten einen klar strukturierten Überblick über unser Produktportfolio zu dem jeweiligen Basiswert.











Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite

www.hsbc-zertifikate.de

.





Quelle: HSBC











Newsletter kostenlos abonnieren