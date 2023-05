Strasbourg (ots) -Am Freitagabend fand im Theater am Potsdamer Platz in Berlin die Verleihung des Deutschen Filmpreis 2023 statt. ARTE freut sich über insgesamt neun Auszeichnungen, darunter alleine fünf für die ARTE-Koproduktion "Das Lehrerzimmer" von Ilker Çatak, die auch die Lola in Gold als Besten Spielfilm erhielt.Die ARTE-Koproduktion "Holy Spider" von Ali Abbasi wurde mit der Lola in Bronze ausgezeichnet.In der Kategorie "Bester Dokumentarfilm" ging die Lola 23 an die ARTE-Koproduktion "Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen". Eine weitere Trophäe des wichtigsten deutschen Filmpreises gab es für Jördis Triebel für die beste weibliche Nebenrolle in dem von ARTE koproduzierten Film "In einem Land, das es nicht mehr gibt" von Aelrun Goette. Tanja Hausner wurde für das Beste Kostümbild in "Sisi & Ich" prämiert.Die Preise im Überblick:Das Lehrerzimmer von Ilker ÇatakDrehbuch: Johannes Dunker, Ilker ÇatakZDF/ARTE, if...ProductionsProduzent: Ingo Fliess- Bester Spielfilm - Lola in Gold- Beste Regie für Ilker Çatak- Bestes Drehbuch für Johannes Duncker und Ilker Çatak- Beste weibliche Hauptrolle für Leonie Benesch- Bester Schnitt für Gesa JägerHoly Spidervon Ali AbbasiZDF/ARTE France Cinéma, One Two Films, Wildbunch, Nordisk Film ProductionWhy not Production, Film i VästProduzenten Sol Bondy, Jakob JarekBester Spielfilm - Lola in BronzeElfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassenDokumentarfilm von Claudia MüllerBR/ARTE, Cala FilmProduzentinnen: Martina Haubrich, Claudia Wohlgenannt- Bester DokumentarfilmIn einem Land, das es nicht mehr gibtvon Aelrun GoetteRBB/ARTE, Ziegler FilmProduzentinnen: Tanja Ziegler, Susa Kusche- Beste weibliche Nebenrolle: Jördis TriebelSisi&Ichvon Frauke FinsterwalderDrehbuch: Frauke Finsterwalder, Christian KrachtBR/ARTE, w2 FilmProduzenten: Philipp Worm, Tobias WalkerBestes Kostümbild: Tanja HausnerARTE war mit insgesamt 25 Nominierungen von elf ARTE-Koproduktionen vertreten, darunter alleine sieben für "Das Lehrerzimmer" von Ilker ÇatakPressekontakt:Lucia Göhner | lucia.goehner@arte.tv | +33 3 90 14 21 57 |presse.arte.tvOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/5508582