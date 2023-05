Frankfurt/Yokohama (ots) -Nina Eim hat ihre gute Frühform im japanischen Yokohama unterstrichen. Nach Rang sieben zum Saisonauftakt der internationalen Triathlon-Elite in Abu Dhabi (VAE) verpasste die 24-Jährige beim zweiten Stopp der World Triathlon Championship-Serie als Elfte die Top-10 nur äußerst knapp.Nach 1:55.35 Stunden fehlten der Norddeutschen, die auf der Olympischen Distanz dank ihrer starken Laufperformance zahlreiche Positionen gut machen konnte, nur fünf Sekunden auf die vor ihr platzierte Summer Rappaport (USA).Beim Sieg der Britin Sophie Coldwell (1:53:32) verpassten die anderen drei deutschen Frauen die Top-20. Laura Lindemann wurde bei ihrem ersten Auftritt im Wettkampfjahr 2023 23te (1:56:43). Lisa Tertsch (1:56:44) und Marlene Gomez-Göggel (1:56:46) folgten direkt im Anschluss als 24te und 25te.Schomburg bester DeutscherBei den Männern schaffte Jonas Schomburg mit Platz 17 (1:43:29) den Sprung in die Top-20. Vor allem auf den abschließenden vier Laufrunden wusste der Olympia-Starter von Tokio 2021 zu überzeugen und machte zehn Plätze gut.Valentin Wernz wurde 22ter (1:43:58), Lasse Priester 27ter (1:44:30) und Johannes Vogel 29ter (1:45:13).Der Sieg beim traditionsreichen Rennen in Yokohama ging an Hayden Wilde (NZL; 1:42:13).Zwei Para Triathleten - zwei SiegeMartin Schulz (PTS5) hat sich in seinem ersten internationalen Rennen nach Platz zwei bei der Weltmeisterschaft Ende November letzten Jahres eindrucksvoll zurückgemeldet.Beim zweiten Stopp der World Triathlon Para-Serie, der ebenfalls in Yokohama stattfand, ließ der zweifache Paralympics-Sieger der Konkurrenz keine Chance und überquerte nach 56:52 Minuten als Erster die Ziellinie.Max Gelhaar war in der Klasse PTS3 ebenfalls nicht zu stoppen. Der WM-Dritte setzte sich nach 1:07:57 Stunden siegreich durch.Ergebnisse- Frauen (https://triathlon.org/results/result/2023_world_triathlon_championship_series_yokohama/576165)- Männer (https://triathlon.org/results/result/2023_world_triathlon_championship_series_yokohama/576164)- Para PTS5 (https://www.triathlon.org/results/result/2023_world_triathlon_para_series_yokohama/576175)- Para PTS3 (https://triathlon.org/results/result/2023_world_triathlon_para_series_yokohama/576171)Pressekontakt:Oliver Kraus, 0178-1321656, E-Mail: kraus@triathlondeutschland.deOriginal-Content von: Deutsche Triathlon Union e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169777/5508584