Die Notenbanken Fed und EZB haben das Erwartete getan und ihre Leitzinsen angehoben; jeweils um weitere 0,25 %. Und vielleicht war's das schon im gegenwärtigen Zinsanhebungszyklus, zumindest was die Amerikaner angeht, denn Energie und Rohstoffe haben sich bereits sehr kräftig verbilligt, während Mieten und Nahrungsmittel sich weiter hartnäckig verteuern. Doch auch hier schrumpfen die Zuwachsraten, so dass der Inflation insgesamt die Luft ausgeht, allerdings langsamer als erhofft.Derweil läuft die Earnings Season und zwar so wie erwartet. Und eben auch nicht. Zu erwarten war, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...