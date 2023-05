Durch geopolitische Spannungen ist die Alibaba-Aktie (WKN: A117ME) für westliche Investoren lange nicht mehr so begehrt, wie sie es einst war. Von früheren Hochs über 300 US$ ist sie meilenweit entfernt, aktuell notiert sie bei 85,34 US$. Wie sind die Aussichten für das Papier? Alibaba ist der führende chinesische Online-Marktplatz. Neben seinem Kerngeschäft im E-Commerce hat der Konzern weitere Standbeine aufgebaut, insbesondere im Bereich der Logistik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...