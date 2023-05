Du hast Nein gesagt? Gut so! Doch überbordende Rechtfertigung zerstört die Beziehung. Jetzt wäre ein guter Moment, um die Klappe zu halten. Neulich bin ich mit einer Idee gescheitert. Und wie das mit dem Scheitern so ist, habe ich etwas dabei gelernt. In diesem Fall über das Neinsagen. Nein sagen fällt keinem von uns leicht, aber das Leben bringt es und zwangsläufig irgendwann bei. Ein gutes Nein stärkt jede Beziehung, doch man sollte einen Fehler danach nicht machen: weiterreden. Denn das Risiko ist groß, der Beziehung damit nachhaltig zu ...

