NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nagarro nach einer Senkung des Umsatzausblicks durch den IT-Dienstleister auf "Buy" mit einem Kursziel von vorerst 174 Euro belassen. Zwar sei der Grund seiner Kaufempfehlung - die Bewertungslücke zu Aktien vergleichbarer Unternehmen - intakt, doch dürfte das Nagarro-Papier kurzfristig unter der verringerten Berechenbarkeit der Nachfrage nach den Angeboten des Unternehmens leiden, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Hinzu kämen allgemeine Konjunkturrisiken./mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2023 / 18:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2023 / 18:34 / ET

DE000A3H2200