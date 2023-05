30 Prozent mehr Züge mit der bahnbrechenden Keramikspule S1

FEELM hat am 13. Mai bei der Vaper Expo UK 2023 in Birmingham seine neue innovative Vape-Einweglösung FEELM Max vorgestellt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230514005047/de/

Johnny Zhang, The Assistant President at FEELM (Photo: Business Wire)

Als führender Anbieter von Vaping-Technologien und SMOORE-Flaggschiffmarke im Segment der Zerstäubungstechnologien hat FEELM die bahnbrechende Lösung FEELM Max vorgestellt, die drei wichtige Neuerungen bietet: die verbesserte Heiztechnologie von Ceramic Coil S1, ein System zur konstanten Leistungssteuerung und ein durchdachtes Design.

Bei der Präsentation der ersten Produkte mit der FEELM Max-Lösung aus Anlass der bevorstehenden Markteinführung in Großbritannien und der EU waren zahlreiche hochrangige Vertreter von Kundenunternehmen wie BAT, RELX International, Totally Wicked und KIWI zugegen.

Neue 800-Züge-Rekordmarke für 2 ml E-Liquid

Die Entwicklung der Spulentechnologie begann mit Baumwolldocht-Spulen der ersten Generation, setzte sich fort mit der zweiten Generation von Baumwollgewebe-Spulen und hat nun die Ära der Keramikspulentechnologie der dritten Generation erreicht. FEELM Max ist die jüngste Manifestation dieser Brancheninnovation.

Die innovative FEELM Ceramic Coil S1 wurde entwickelt, um ein überragendes Dampferlebnis zu ermöglichen und setzt mit seiner innovativen Spulentechnologie, die mehr Züge als bisher bietet, neue Maßstäbe auf dem Markt.

Dank des baumwollfreien Designs und der dadurch verbesserten Ausnutzung des E-Liquids kann der FEELM Max die Gesamtzahl der Züge im Vergleich zu Einweglösungen mit Baumwollspule um mehr als 30 Prozent erhöhen. Er bietet 800 Züge mehr und setzt damit einen neuen Maßstab für die Menge von 2 ml. Mit dieser Innovation erlauben Produkte, die die FEELM Ceramic Coil S1 verwenden, insgesamt mehr Züge und erfüllen zugleich alle regionalen Anforderungen.

Darüber hinaus verringert die neue Spule S1 die Menge der Verunreinigungen durch den Erhitzungsprozess um 78 Prozent dies führt zu einem frischeren Atem ohne unangenehmen Nachgeschmack. Die Verbesserungen bedeuten einen großen Schritt in Richtung eines sauberen und seidigen Dampferlebnisses für den Verbraucher.

Durchbrüche bei Elektronik und Design

Die FEELM Max-Lösung nutzt ein Energiemanagementsystem mit konstanter Leistung für gleichförmiges Vaping und eine Dampfkonsistenz von über 95 Prozent. Diese Technologie verbessert die Geschmackskonsistenz um 35 Prozent, wodurch das Benutzererlebnis weiter verbessert wird.

FEELM Max-Produkte verfügen über einen transparenten E-Liquid-Tank, der sowohl ästhetisch als auch benutzerfreundlich ist. Nutzer müssen nicht länger raten, wie viel E-Liquid noch in ihrem Gerät ist ein kurzer Blick genügt. Das CMF-Labor perfektioniert das Design durch spezialisierte Forschung und hat ein wissenschaftsbasiertes, ergonomisches Modell für die Vaping-Branche entwickelt.

Erstes umfassendes industrielles Recyclingprogramm für die gesamte Lieferkette

Außerdem hat FEELM in Zusammenarbeit mit RELX International in Großbritannien das erste industrielle Recyclingprogramm für die gesamte Lieferkette eingeführt. FEELM ist sich der möglichen Schäden durch die Entsorgung von Vapes bewusst und hat die Verantwortung für die Umsetzung eines Programms übernommen, mit dem das Recycling von Vapes in größerem Maßstab erleichtert und die Umweltbelastung minimiert wird.

Die Anstrengungen des Unternehmens, den Zugang zum Recycling zu erleichtern, spiegelt seinen verstärkten Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit wider. Wenn die Initiative erfolgreich ist, könnte sie als Modell für andere Branchen dienen, die umweltfreundliche Praktiken einführen und erwachsene Kunden in die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen einbinden wollen.

Eine nachhaltige und rechtskonforme Zukunft mit Partnern gestalten

Der Erfolg von FEELM baut nicht allein auf seinen innovativen Technologien und einem unermüdlichen Streben nach Spitzenleistungen auf, sondern auch auf der engen Kooperation mit seinen Kunden und Industriepartnern.

Bing Du, CEO und Gründer von RELX International, kommentierte während des Events: "Dank der bahnbrechenden Technologie von FEELM Max und der Impulse durch unsere legendäre Partnerschaft mit FEELM ist RELX International auf dem besten Weg, das Vaping-Erlebnis weltweit zu revolutionieren."

Liam Cagliarini, UK CEO von KIWI Vapor, der führenden italienischen Marke, erklärte: "Unser Ziel ist es, mit FEELM bei den neuesten Technologien zusammenzuarbeiten und den Verbrauchern ein konsistentes Vaping-Erlebnis bereitzustellen."

Marcus Saxton, CEO bei Totally Wicked, einer britischen Spitzenmarke, ergänzte: "Die innovative Technologie von FEELM hat das Verbrauchererlebnis spürbar verbessert. Als Partner von FEELM ist Totally Wicked mitverantwortlich für die Förderung der Nachhaltigkeit in der Zerstäubungsbranche durch die aktive Teilnahme am Recyclingsystem."

FEELM strebt an, die Grenzen des Möglichen in der Vaping-Technologie weiter zu verschieben und seine Anstrengungen auch künftig auf Nachhaltigkeit und Compliance zu fokussieren. Das Ziel des Unternehmens, eine bessere Vaping-Industrie zu gestalten nicht nur für heute, sondern auch für kommende Generationen ist wichtiger denn je.

Über FEELM

FEELM, die Flaggschiff-Technologiemarke von SMOORE, ist der weltweite Marktführer bei geschlossenen Vape-Systemen. Auf der Grundlage der weltweit führenden Keramikspulen-Heiztechnologie kombiniert FEELM die authentische Aroma-Reproduktionstechnologie mit innovativer Elektronik und sorgt so für ein ultimatives Gefühl und überragendes Vape-Erlebnis.

Über SMOORE

SMOORE wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Zerstäubungstechnologien für Produkte mit reduzierten Gesundheitsrisiken sowie für medizinische, pharmazeutische und kosmetische Zerstäubungstechnologien. Mit interdisziplinärer Zerstäubungsforschung und einem vielfältigen Produktportfolio hat sich SMOORE dem Ziel verschrieben, eine richtungweisende Plattform zu entwickeln, die eine höhere Lebensqualität ermöglichen soll.

Mit kontinuierlichen FuE-Investitionen und führenden Produktionskapazitäten betreibt SMOORE über 14 Technologieforschungszentren weltweit. Seine Produkte sind in mehr als 50 Ländern und Regionen erhältlich. Am 10. Juli 2020 hat SMOORE seinen Börsengang in Hongkong bekannt gegeben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230514005047/de/

Contacts:

Rückfragen an:

Ruiqi Wang

0044 7502 009458

ruiqi.wang@smooretech.com