FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Eurovision Song Contest:

In einem musikalisch sehr vielfältigen Contest lagen eher seichte Mainstream-, Trink- oder Tanzlieder vorn. Das mag eine eskapistische Gegenbewegung zu einer zunehmenden Politisierung sein. 2022 siegte die Ukraine auch aus politischen Gründen. In diesem Jahr klang in vielen Songs indirekt der Krieg an. Was aber könnte Deutschland weiterhelfen, das in der NDR-Vorentscheidungsschleife gefangen scheint, wo Trends zielsicher verfehlt werden? Vielleicht die Erkenntnis, dass in den Halbfinals vor allem Beiträge weiterkamen, die auf Landessprache und eigene Kultur setzten - da hätte Deutschland mehr zu bieten als ein Ballermann-Lied.