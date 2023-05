LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zu Bremen-Wahl:

In Turbulenzen stecken vor allem die Grünen. Jetzt umso mehr. Die deutlichen Verluste in Bremen sind für sie ein Fingerzeig, dass sie es offenbar mit ihrem Vorgehen in der Energiefrage übertrieben haben. Politik, die größtenteils verunsichert, zahlt sich nicht aus. Es profitieren wie in Bremen dann die Rechten. Ein Dämpfer ist das Resultat für Wirtschaftsminister Robert Habeck, dem die anhaltende Talfahrt der Partei auch in den Umfragen mit anzukreiden ist - wegen schlecht gemachter Gesetze oder der Affäre um seinen Staatssekretär./yyzz/DP/mis