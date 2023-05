HALLE (dpa-AFX) - "Mitteldeutsche Zeitung" zu Bahnstreik:

Können Millionen Bahnfahrer aufatmen? Noch nicht. Noch liegen Brocken auf den Gleisen. Zuallererst natürlich der Streit um den Mindestlohn. Da gibt es noch immer keinen Konsens, weil die Bahn zusätzliche Aufschläge ausgerechnet für die untersten Lohngruppen deckeln will. Wenn das geschafft ist, fangen die eigentlichen Verhandlungen erst an. Hier liegen die Positionen noch weit auseinander - zumindest auf den ersten Blick. Wobei auch der Verhandlungskommission der Bahn klar sein sollte, dass sie kräftige und nachhaltige Erhöhungen schlucken muss. Der Knackpunkt könnte die Laufzeit werden: Die Bahn bietet 27 Monate, die EVG will zwölf Monate. Allerdings ist auch der Arbeitgeberseite bekannt, dass laut EVG-Satzung Abschlüsse jenseits der 24 Monate unzulässig sind. Fest steht, dass sich die Bahn mit dem Theater um den Mindestlohn selbst unter Druck gesetzt hat./yyzz/DP/mis