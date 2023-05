EQS-News: ProCredit Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartalsergebnis

ProCredit Holding AG & Co. KGaA: Starkes Ergebnis zum ersten Quartal unterstreicht den positiven mittelfristigen Ausblick der ProCredit Gruppe



15.05.2023 / 06:59 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Starkes Ergebnis zum ersten Quartal unterstreicht den positiven mittelfristigen Ausblick der ProCredit Gruppe Ergebnis von 29,5 Mio. EUR entspricht einer starken Eigenkapitalrendite von 13,3 % und liegt damit im Bereich der mittelfristigen Prognose der Gruppe

Positive Entwicklung der Nettozinsmarge auf 3,4 % und moderate Risikokosten von 12 Basispunkten als wesentliche Ergebnistreiber

ProCredit Bank Ukraine trägt moderat zum Konzernergebnis bei und demonstriert damit trotz schwierigen Umfelds ihre strukturelle Stärke; EK-Rendite ohne Ukraine auf gutem Niveau von 11,6 %

Um Einmaleffekte bereinigtes Kosten-Ertrags-Verhältnis von 57,0 % und damit 2,5 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau

Einlagenwachstum um 0,6 % fortgesetzt; Kreditportfolio um 0,8 % leicht reduziert bei weiter verbesserter Portfolioqualität

Grüne Kredite bleiben im Fokus der Gruppe; aktueller Anteil am Gesamtportfolio von 20,2 % soll mittelfristig auf 25 % ausgebaut werden

CET1 Quote bei 14,1 %; deutlicher Anstieg von 0,7 Prozentpunkten im Quartal getrieben von weiter erhöhter RWA-Effizienz Frankfurt am Main, 15. Mai 2023 - Die hauptsächlich in Südost- und Osteuropa tätige ProCredit Gruppe hat im ersten Quartal ein deutlich gesteigertes Ergebnis von 29,5 Mio. EUR erzielt. Die Eigenkapitalrendite lag damit auf einem stark verbesserten Niveau von 13,3 % und im Bereich der mittelfristigen Prognose. Das Kosten-Ertrags-Verhältnis blieb mit 59,7 % in etwa auf Vorjahresniveau, verbesserte sich nach Bereinigung von Einmaleffekten allerdings deutlich um 2,5 Prozentpunkte auf 57,0 %. Die Ergebnisse sind vor allem durch eine anhaltende positive Dynamik der Nettozinsmarge sowie stabile Kreditrisikoindikatoren begünstigt, die zu insgesamt niedrigen Risikokosten von 12 Basispunkten führten. Darüber hinaus trug die ProCredit Bank Ukraine moderat zum Ergebnis bei, wobei aber auch die Eigenkapitalrendite ohne den Ergebnisbeitrag der Ukraine auf einem guten Niveau von 11,6 % lag. Das Kreditportfolio reduzierte sich leicht um 0,8 %, während die Einlagen mit einem Wachstum von 0,6 % den positiven Trend der Vorjahre fortsetzten. Die CET1 Quote lag mit 14,1 % 0,7 Prozentpunkte über dem Jahresendniveau von 2022, was unter anderem auch auf eine weiter gesteigerte RWA-Effizienz zurückzuführen ist. Das Kreditportfolio reduzierte sich um 47 Mio. EUR bzw. 0,8 % (Q1 2022: Anstieg um 105 Mio. EUR bzw. 1,8 %), was vor allem auf Währungseffekte und eine weitere gezielte Portfolioreduktion in der Ukraine zurückzuführen war. Die Einlagen erhöhten sich um 35 Mio. EUR bzw. 0,6 % (Q1 2022: 25 Mio. EUR bzw. 0,4 %), insbesondere im Bereich der Privatkunden. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhte sich das Verhältnis der Einlagen zum Kreditportfolio um fast 13 Prozentpunkte auf ein gutes Niveau von 104,3 % (Q1 2022: 91,5 %), insbesondere aufgrund der starken Wachstumsdynamik der Einlagen in den letzten zwölf Monaten. Starke Profitabilität im Bereich der mittelfristigen Prognose unterstreicht das gute Ertragspotenzial der Gruppe und die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells Das Quartalsergebnis der Gruppe lag mit 29,5 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr (Q1 2022: -1,4 Mio. EUR) und entsprach einer starken Eigenkapitalrendite von 13,3 %. Der operative Ertrag der Gruppe stieg um 16,1 Mio. EUR oder 20,7 % auf 93,7 Mio. EUR (Q1 2022: 77,7 Mio. EUR), was auf einen höheren Zinsüberschuss sowie einen höheren Provisionsüberschuss zurückzuführen ist. Alle ProCredit Banken, einschließlich der ProCredit Bank Ukraine, trugen positiv zum Ergebnis bei. Der Zinsüberschuss stieg um 15,3 Mio. EUR oder 25,3 % auf 75,4 Mio. EUR (Q1 2022: 60,2 Mio. EUR). Die Nettozinsmarge erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um ca. 50 Basispunkte auf ein Niveau von 3,4 % (Q1 2022: 2,9 %), was auf stabile Kreditmargen und erhöhte Leitzinsen zurückzuführen ist. Der Provisionsüberschuss lag mit 14,0 Mio. EUR um 10,9 % über dem Niveau des Vorjahres (Q1 2022: 12,6 Mio. EUR). Die Erträge aus dem Transaktions- und Kartengeschäft entwickelten sich besonders positiv. Das sonstige betriebliche Ergebnis ging aufgrund einmaliger positiver Effekte in der Vorjahresperiode um 0,5 Mio. EUR zurück und steuerte 4,3 Mio. EUR zum Gesamtergebnis bei (Q1 2022: 4,9 Mio. EUR). Die Personal- und Verwaltungsaufwendungen stiegen um 10,0 Mio. EUR, was zu einer leichten Erhöhung des Kosten-Ertrags-Verhältnisses von 0,5 Prozentpunkten auf 59,7 % (Q1 2022: 59,1 %) führte. Der Anstieg der Personal- und Verwaltungsaufwendungen ist hauptsächlich auf höhere Kosten für Personal, IT, Marketing und Reisen sowie auf außerordentliche Beratungsaufwendungen im Kontext der geplanten Rechtsformumwandlung zurückzuführen. Das um Einmaleffekte bereinigte Kosten-Ertrags-Verhältnis verbesserte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 57,0 % (Q1 2022: 59,5 %). Die Risikovorsorge lag mit 1,9 Mio. EUR (Q1 2022: 35,6 Mio. EUR) auf einem niedrigen Niveau, was auf die gute und stabile Portfolioqualität der Banken zurückzuführen ist. Dies entspricht Risikokosten von 12 Basispunkten und entspricht in etwa dem Durchschnittsniveau der letzten sechs Jahre (ausschließlich der Risikovorsorge für die Ukraine in 2022). Die im Vorjahr gebildeten Management Overlays in der Risikovorsorge wurden im ersten Quartal 2023 beibehalten. Der Anteil ausgefallener Kredite reduzierte sich auf Ebene der Gruppe leicht von 3,3 % auf 3,2 %. Außerhalb der Ukraine reduzierte sich die Kennzahl ebenfalls von 2,4 % auf 2,3 %. ProCredit Bank Ukraine startet Geschäftsjahr mit positivem Ergebnisbeitrag Die ProCredit Bank Ukraine steuerte 3,1 Mio. EUR (Q1 2022: -23,4 Mio. EUR) zum Gesamtergebnis der Gruppe bei. Dabei wurde eine Risikovorsorge in Höhe von 3,1 Mio. EUR (Q1 2022: 35,3 Mio. EUR) gebucht, die sich aus aktualisierten Modellparametern und weiteren Stufentransfers einerseits und Rückzahlungen von ausgefallenen Krediten andererseits zusammensetzte. Der Anteil ausgefallener Kredite erhöhte sich seit Anfang des Jahres leicht um 0,6 Prozentpunkte auf 12,5 %. Kapitalzuschlag aus dem jährlichen Supervisory Review Process (SREP); CET1 Quote auf 14,1?% gesteigert aufgrund von weiter erhöhter RWA-Effizienz Es wird erwartet, dass sich ab Juni 2023 der Kapitalzuschlag aus der sogenannten Säule 2 im Kontext des jährlichen Supervisory Review Process (SREP) um 1,5?Prozentpunkte auf 3,5?% erhöhen wird. Demnach würde die Anforderung an die CET1 Quote von 8,4?% auf 9,2?% steigen. Die CET1 Quote lag zum 31. März 2023 bei 14,1 % und damit 0,7 Prozentpunkte über dem Jahresendniveau und 4,8 Prozentpunkte über den neuen Anforderungen. Die Gesamtkapitalquote stieg um 1,1 Prozentpunkte auf 15,4 %. Der Anstieg beruht zum einen auf der Anrechnung von zwei Dritteln des Konzernergebnisses 2022 zum regulatorischen Kapital der Gruppe und zum anderen auf zusätzlichen RWA-Effizienzmaßnahmen, die im ersten Quartal implementiert wurden. Hierbei ist vor allem die Ausweitung des Rahmenvertrags mit der zur Weltbank Gruppe gehörenden Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) um über 200 Mio. EUR zu erwähnen, durch die eine strukturelle Reduktion von RWAs von Zentralbankguthaben erzielt werden konnte. Quartalsergebnis unterstreicht Ertragspotenzial der Gruppe im Einklang mit veröffentlichter Prognose Durch die bisherige sehr positive Entwicklung im Jahr 2023 fühlt sich der Vorstand in den mittelfristigen Zielen der Gruppe bekräftigt. Mittelfristig soll die Eigenkapitalrendite strukturell auf einem Niveau von ca. 12 % liegen, das Kosten-Ertrags-Verhältnis (ohne Einmaleffekte) bei ca. 57 %. Das Kundenkreditportfolio der Gruppe soll dabei in den kommenden Jahren jährlich um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz ausgebaut werden, und grüne Kredite einen Anteil am Gesamtportfolio von 25 % erreichen. Diese Prognose berücksichtigt kein wesentliches Aufwertungspotenzial in der Ukraine. Der Vorstand wird den Aktionär*innen in der diesjährigen Hauptversammlung am 5. Juni 2023 die Umwandlung der Rechtsform der ProCredit Holding von einer Kommanditgesellschaft auf Aktien in eine Aktiengesellschaft zur Abstimmung unterbreiten. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass der Rechtsformwechsel noch im Geschäftsjahr 2023 und damit früher als ursprünglich geplant vollzogen werden kann. Die Quartalsmitteilung zum ersten Quartal 2023 der ProCredit Gruppe steht ab heute auf der Webseite der ProCredit Holding im Bereich Investor Relations unter https://www.procredit-holding.com/de/investor-relations/berichte-und-veroffentlichungen/finanzberichte zur Verfügung. Übersicht Finanzergebnis zum 1. Quartal 2023 in Mio. EUR Bilanz 31.3.2023 31.12.2022 Veränderung Kreditportfolio 6.061,2 6.107,7 -46,6 Einlagen 6.324,3 6.289,5 34,8

Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.3.2023 1.1.-31.3.2022 Veränderung Zinsüberschuss 75,4 60,2 15,3 Provisionsüberschuss 14,0 12,6 1,4 Operativer Ertrag 93,7 77,7 16,1 Personal- und Verwaltungsaufwendungen 55,9 45,9 10,0 Risikovorsorge 1,9 35,6 -33,7 Konzernergebnis 29,5 -1,7 31,2 Zentrale Leistungsindikatoren 1.1.-31.3.2023 1.1.-31.3.2022 Veränderung Wachstum des Kreditportfolios -0,8 % 1,8 % -2,5 Pp Kosten-Ertrags-Verhältnis 59,7 % 59,1 % 0,5 Pp Eigenkapitalrendite (annualisiert) 13,3 % -0,8 % 14,1 Pp

31.3.2023 31.12.2022 Veränderung CET1 Quote (fully loaded) 14,1 % 13,5 % 0,7 Pp Zusätzliche Indikatoren 31.3.2023 31.12.2022 Veränderung Einlagen zu Kreditportfolio 104,3 % 103,0 % 1,4 Pp Nettozinsmarge (annualisiert) 3,4 % 3,1 % 0,3 Pp Risikokosten (annualisiert) 12 Bp 174 Bp -161 Bp Anteil ausgefallener Kredite 3,2 % 3,3 % 0,0 Pp Risikodeckungsgrad der Stufe 3 62,3 % 61,8 % 0,5 Pp Grünes Kreditportfolio (in Mio. EUR) 1.223,8 1.231,1 -7,3

Kontakt: Andrea Kaufmann, Group Communications, ProCredit Holding, Tel.: +49 69 95 14 37 138,

E-mail: Andrea.Kaufmann@procredit-group.com Über die ProCredit Holding AG & Co. KGaA Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die aus Geschäftsbanken für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit operativem Fokus auf Südost- und Osteuropa besteht. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Die ProCredit Holding AG & Co. KGaA unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite www.procredit-holding.com. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungsparameter sowie auf künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken, Ungewissheiten und Faktoren. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der ProCredit Holding (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus übernimmt die ProCredit Holding keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.



15.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com