ZOLL - Die Europäische Kommission will künftig auch auf Waren von geringem Wert Zölle erheben. Im Zuge der bevorstehenden Zoll-Reform soll die Grenze von 150 Euro Warenwert beim Import von Gütern aus Drittstaaten entfallen. Darunter zahlen Kunden innerhalb des EU-Binnenmarkts bislang lediglich Einfuhrumsatzsteuern, allerdings keine Zollgebühren. Die Kommission rechnet dadurch mit zusätzlichen Einnahmen von 750 Millionen Euro pro Jahr. Die Zolleinnahmen kommen direkt dem EU-Budget zugute und machen etwa ein Sechstel des EU-Haushalts aus. Ein Entwurf des Gesetzes, das die Kommission am kommenden Mittwoch vorstellen will, liegt der SZ vorab vor. (Süddeutsche Zeitung)

RUSSLAND - Der Präsident des Kieler Institut für Weltwirtschaft, Moritz Schularick, erwartet vom G7-Gipfel Ende dieser Woche eine weitere Verschärfung der westlichen Sanktionen gegen Russland wegen des Kriegs in der Ukraine. "Mit Blick auf Russland muss es vor allem darum gehen, die Finanzströme an das russische Regime zu minimieren und die Belieferung mit kriegswichtigen Waren möglichst auch über Drittstaaten zu unterbinden", sagte der IfW-Chef. "Der Kreis der sanktionierten Unternehmen, Banken und Personen kann noch erweitert werden", betonte Schularick. (Augsburger Allgemeine)

TECHNOLOGIEKONZERNE - Die Pläne der EU-Kommission, große Technologiekonzerne an den Kosten der Internetinfrastruktur zu beteiligen, stoßen auf massiven Widerstand bei deutschen Verbraucherschützern. Brüssel gefährde mit der Idee einer europäischen Datenmaut für Online-Dienste wie Netflix, Youtube oder Meta das offene und freie Internet, sagte die Chefin des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), Ramona Pop, dem Handelsblatt. "Die negativen Folgen für Verbraucherinnen und Verbraucher, Wettbewerb und Netzneutralität müssen schwerer wiegen als die Gewinnabsichten der Telekommunikationsindustrie." (Handelsblatt)

STREIKRECHT - Angesichts des nur kurzfristig abgewendeten großen Bahnstreiks pocht Steffen Kampeter, Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, auf eine gesetzliche Regelung für Arbeitskämpfe. "Wir begrüßen, dass sich die Deutsche Bahn und die EVG im Vergleichsweg darauf geeinigt haben, den sogenannten Warnstreik auszusetzen", sagte er. "Dass hierfür erst die Gerichte bemüht werden mussten, ist kein Ruhmesblatt für die Tarifautonomie", kritisierte Kampeter allerdings. "Es unterstreicht einmal mehr, dass ein gesetzlicher Rahmen für Arbeitskämpfe erforderlich ist", so der BDA-Hauptgeschäftsführer. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

SELENSKYJ - Der CDU-Vorsitzende und Unionsfraktionschef Friedrich Merz sieht im Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Deutschland und der Verleihung des Karlspreises an den Ukrainer auch einen Auftrag an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Merz sagte, Preisträger Selenskyj habe in Aachen eine starke Botschaft gesendet. "Und eine klare Aufforderung an den Bundeskanzler: Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen", so Merz. (Rheinische Post)

ASYL - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat eine Begrenzung der Flüchtlinge auf diejenigen, die Anspruch auf Asyl haben, angemahnt. Rhein sagte: "Was wir brauchen, sind dauerhafte finanzielle Zusagen des Bundes, und zwar über ein atmendes System. Das heißt: Je mehr Flüchtlinge kommen, desto mehr Geld muss der Bund zahlen. Die Länder können die Zuwanderung nicht begrenzen, das kann nur der Bund. Und wenn er das endlich wirksam hinbekäme, wäre ein atmendes System auch für ihn selbst die beste Lösung, weil er bei sinkenden Flüchtlingszahlen künftig weniger zahlen müsste." (Neue Osnabrücker Zeitung)

ASYL - Der Familiennachzug von 13.600 Eheleuten ist im vergangenen Jahr an mangelnden Deutsch-Sprachkenntnissen gescheitert. Das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amtes auf Anfragen der Linken-Abgeordneten Gökay Akbulut hervor, die der Neuen Osnabrücker Zeitung vorliegen. Demnach gab es 2022 etwas mehr als 40.100 Deutsch-Prüfungen an Goethe-Instituten im Ausland, von deren Bestehen der Ehegattennachzug grundsätzlich abhängig gemacht wird. Dabei fielen 13.607 Teilnehmer durch, also mehr als jeder Dritte (33,9 Prozent). (Neue Osnabrücker Zeitung

ASYL - Der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für Migrationsabkommen, Joachim Stamp (FDP), drängt auf die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsstaaten. "Das gemeinsame Bekenntnis von Bund und Ländern, Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer einzustufen, ist wichtig", sagte er. "Ich habe mit beiden Ländern vor Ort Vorbereitungen getroffen, um hier zu Migrationspartnerschaften zu kommen. Wenn Bundestag und Bundesrat die Einstufung beschließen, könnten wir die Verfahren so beschleunigen, dass sich unberechtigte Verfahren nicht mehr lohnen." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

May 15, 2023

