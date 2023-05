Angesichts der anhaltenden Schwäche der Ölpreise präsentieren sich die Anteile des britischen Energieriesen Shell in einer robusten Verfassung. Ende der vergangenen Woche gab es für den Kurs zumindest keinen zusätzlichen Gegenwind mehr. So hatten sich die Preise für Brent- und WTI-Öl nach den merklichen Abschlägen am Donnerstag wieder stabilisiert.Zuletzt kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli 74,14 US-Dollar. Das waren 16 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel ...

