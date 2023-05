DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

EVOTEC - Nach der verzögerten Vorlage des Geschäftsberichts für 2022 erwartet das Hamburger Biotech-Unternehmen Evotec die Rückkehr in den Nebenwerteindex MDAX schon im Juni. Die Deutsche Börse hatte die Aktien kürzlich aus dem MDAX und dem Technologieindex TECDAX geworfen, nachdem Evotec den geprüften Geschäftsbericht nicht wie vorgeschrieben bis Ende April vorlegen konnte - nach eigenen Angaben wegen eines Cyber-Angriffs. Mit knapp zwei Wochen Verspätung veröffentlichte Evotec den Bericht am Freitagabend kurz vor Mitternacht. Am 5. Juni werden die Indizes der Börse das nächste Mal überprüft, am 19. Juni könnte die Evotec-Aktie wieder in den MDAX einziehen. Das Unternehmen hat einen Börsenwert von 3,37 Milliarden Euro. (Managermagazin)

KAUFLAND - Der Händler Kaufland expandiert mit seinem Onlinemarktplatz ins Ausland. "Als erste Auslandsmärkte haben wir Tschechien und die Slowakei eröffnet", erklärt Gerald Schönbucher, E-Commerce-Chef von Kaufland, im Gespräch mit dem Handelsblatt. Weitere Länder in Osteuropa sollen bald folgen. Aber auch im deutschen Markt will Kaufland weiter zulegen. "2019 hatten wir noch 6.000 Händler, jetzt haben wir den 10.000. Händler begrüßt", so Schönbucher. 45 Millionen verschiedene Artikel werden mittlerweile auf Kaufland.de angeboten. "Ich sehe für den Marktplatz noch großes Wachstumspotenzial", sagt der Kaufland-Manager. (Handelsblatt)

NEWCREST - Das australische Bergbauunternehmen Newcrest hat sich mit dem US-Rivalen Newmont auf eine Übernahme geeinigt, durch die das weltweit größte Goldbergbauunternehmen entstehen wird. Das Unternehmen hatte Newmonts erste Annäherungsversuche im Februar zurückgewiesen, stimmte aber im April zu, seine Bücher für den Rivalen zu öffnen, nachdem dieser sein Angebot auf 19 Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden erhöht hatte. Newcrest-Aktionäre werden 0,4 Aktien für jede Newmont-Aktie erhalten und 31 Prozent des kombinierten Unternehmens besitzen, das weiterhin an der ASX notiert sein wird. (Financial Times)

TOTAL - Der einflussreiche Stimmrechtsberater Institutional Shareholder Services hat den Anlegern von TotalEnergies empfohlen, eine Aktionärsresolution zu unterstützen, in der der Konzern aufgefordert wird, mehr für die Reduzierung seiner Emissionen zu tun. Aktivisten versuchen, den französischen Ölkonzern unter Druck zu setzen, einige Gasprojekte zurückzustellen. Der niederländische Aktionärsaktivist Follow This fordert zusammen mit 17 Investoren, die etwa 1,4 Prozent des Kapitals von Total ausmachen, den Öl- und Gaskonzern in einer Resolution, über die bei einer Aktionärsversammlung am 26. Mai abgestimmt werden soll, auf, seine Emissionen bis 2030 stärker zu senken. (Financial Times)

