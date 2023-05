MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Bei der Präsidentschaftswahl in der Türkei scheinen sich die beiden Hauptkonkurrenten auf eine Stichwahl in zwei Wochen einzustellen. Oppositionskandidat Kemal Kilicdaroglu sagte nach der Auszählung fast aller Stimmen am frühen Montag, im Falle einer Stichwahl "werden wir die zweite Runde unbedingt gewinnen". Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan verwies vor Anhängern in Ankara auf seine "klare Führung", zeigte sich aber ebenfalls bereit für eine Stichwahl.

Das türkische Staatsoberhaupt reklamierte zudem eine klare Mehrheit für seine islamisch-konservativen AKP und ihre Bündnispartner bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl.

Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete in der Nacht mit Verweis auf über 96 Prozent ausgezählte Stimmen einen Anteil von knapp unter 50 Prozent für Präsident Erdogan - für den Staatspräsidenten lag der Anteil demnach bei 49,4 Prozent, für Kilicdaroglu bei 44,9 Prozent. Zu Beginn des Abends hatte Erdogan der Agentur zufolge nach der Auszählung von rund 25 Prozent der Stimmen noch bei 54,3 Prozent gelegen. Offensichtlich waren anfangs aber vor allem Stimmen aus Hochburgen des islamisch-konservativen Präsidenten ausgezählt worden.

Neuer Präsident wird, wer im ersten Wahlgang mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt. Schafft dies keiner der Kandidaten, treten die zwei Erstplatzierten in zwei Wochen in einer Stichwahl gegeneinander an. Es wäre die erste Stichwahl in der Geschichte der Türkei.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Vantage Towers AG, Jahresergebnis

07:00 DE/Varta AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Nagarro SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 1Q (08:00 PK)

07:30 DE/Adesso SE, ausführliches Ergebnis 1Q

07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1Q

07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 1Q

07:30 DE/MVV Energie AG, Ergebnis 1H

07:50 DE/MBB SE, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Jost Werke SE, Ergebnis 1Q

10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 1Q

Im Laufe des Tages

- DE/Allgeier SE, ausführliches Ergebnis 1Q

- DE/Cherry SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende DMG Mori 1,03 EUR Dürr 0,70 EUR Stemmer Imaging 3,00 EUR Technotrans 0,64 EUR Air Liquide 2,95 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- EU 11:00 Industrieproduktion März Eurozone PROGNOSE: -2,0% gg Vm/+1,3% gg Vj zuvor: +1,5% gg Vm/+2,0% gg Vj - US 14:30 Empire State Manufacturing Index Mai PROGNOSE: -5,0 zuvor: +10,8

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.998,00 +0,2% E-Mini-Future S&P-500 4.143,75 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 13.409,00 +0,1% Nikkei-225 29.576,68 +0,6% Schanghai-Composite 3.257,56 -0,5% Hang-Seng-Index 19.738,35 +0,6% +/- Ticks Bund -Future 135,87 -18 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.913,82 +0,5% DAX-Future 15.965,00 +0,4% XDAX 15.911,57 +0,5% MDAX 27.335,32 +0,3% TecDAX 3.230,16 +0,3% EuroStoxx50 4.317,88 +0,2% Stoxx50 4.040,71 +0,5% Dow-Jones 33.300,62 -0,0% S&P-500-Index 4.124,08 -0,2% Nasdaq-Comp. 12.284,74 -0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,05 -55

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick:

An den europäischen Aktienmärkten ist auch zu Beginn der neuen Woche noch kein Ende der Seitwärtsspannen in Sicht. Der DAX wird eng am Schlussstand vom Freitag von 15.914 Punkten erwartet. Weder von den Auslandsbörsen noch vom Umfeld kommen nennenswerte Impulse: Die asiatischen Börsen notieren uneinheitlich, und sowohl der Euro als auch die längeren Renditen weisen nun ebenfalls zur Seite. Etwas gestützt wird die Stimmung von den wieder fallenden Ölpreisen. Außerdem können sich die Kryptowährungen nach dem jüngsten Rücksetzer erholen, ein Zeichen, dass die Anleger nach wie vor nicht risikoavers eingestellt sind. Impulse könnten von den deutschen Großhandelspreisen ausgehen sowie von der Industrieproduktion der Eurozone. Am Nachmittag wird der Empire State Manufacturing Index veröffentlicht. Auf der Unternehmensseite legen unter anderem AXA und Siemens Energy ihre Zahlen auf den Tisch.

Rückblick: Etwas fester - Übergeordnet ging man im Handel trotz der leichten Aufschläge von einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung aus. Solange über den Börsen das Damoklesschwert einer nicht gelösten Frage zur US-Schuldenobergrenze schwebe, dürfte sich daran auch nichts ändern, hieß es. Scor schossen um 9,4 Prozent empor. Der Versicherer hatte die Analystenerwartungen massiv überboten, wie es von der Citigroup hieß. Leicht positiv wurden auch die Geschäftszahlen der Societe Generale (+1,2%) gewertet. Überraschend sei der kräftige Anstieg der Profitabilität, hieß es. Richemont notierten mit Aufschlägen von 3,5 Prozent nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Der Umsatz war laut Bernstein 2 Prozent höher als prognostiziert, das EBIT sogar 5 Prozent besser. Insbesondere Jewellery Mansion habe positiv überrascht.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas fester - Von den Umbauten in den MSCI-Indizes profitierten Wacker Chemie (+1,1%) und Talanx (+4,5%). Unter dem Strich positiv kamen die Geschäftszahlen der Allianz (+0,2%) an. Operativ sei es deutlich besser gelaufen als erwartet, nur einige steuerabhängige Kennziffern schienen wegen einer höheren Steuerquote etwas unter noch höheren Erwartungen zu liegen, so Stimmen. Als "wie erwartet schwächer" wurden Zahlenausweis und Ausblick von Vitesco (-2,1%) kommentiert. Nordex legten um 5,5 Prozent zu. Ein deutlicher Umsatzanstieg bei gleichzeitiger Verlustausweitung belastete zunächst. Doch die Aussichten könnten sich aufhellen, hieß es. Überrascht von guten Quartalszahlen bei Metro (+1,2%) zeigten sich zudem Marktteilnehmer.

XETRA-NACHBÖRSE

Nagarro gerieten unter Druck, nachdem das Unternehmen am frühen Abend seine Umsatzprognose für 2023 gesenkt hatte. Die Titel wurden am Abend fast 8 Prozent schwächer getaxt.

Basler zeigten sich 4,2 Prozent schwächer. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, dass es am Tag zuvor ein Paket von 394.000 eigenen Aktien "Over the Counter" (OTC) zu einem Kurs von 20,40 Euro je Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre verkauft habe.

USA - AKTIEN

Etwas leichter - Hinweise auf ein sich eintrübendes Konsumklima haben die US-Börsen am Freitag belastet. Der von der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung in den USA ist zur Monatsmitte überraschend deutlich gefallen. Da der private Konsum für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung steht, nährte dies Befürchtungen einer Rezession gegen Ende des Jahres, auch wenn der wirtschaftliche Abschwung für ein Ende der Zinserhöhungen spricht. Zumindest für eine Pause im Zinserhöhungszyklus sprachen die Importpreise, die auf Jahressicht gesunken waren. Neben Rezessionssorgen dämpfte der ungelöste Streit um die Schuldenobergrenze die Stimmung. Die A-Aktien der News Corp zogen um 8,5 Prozent an. Der Medienkonzern schnitt in seinem dritten Geschäftsquartal trotz eines Umsatzrückgangs besser ab als erwartet. Tesla verloren 2,4 Prozent, belastet von einer Rückrufaktion in China. Die Entscheidung von Tesla-Chef Elon Musk, den Posten als Twitter-CEO an die Werbemanagerin Linda Yaccarino abzutreten, stützte nicht.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,99 +7,9 3,91 -42,9 5 Jahre 3,45 +8,6 3,36 -55,4 7 Jahre 3,46 +9,2 3,36 -51,3 10 Jahre 3,47 +8,1 3,39 -41,2 30 Jahre 3,78 +4,1 3,74 -18,7

Nach dem Anstieg der Rentennotierungen am Vortag kamen diese zum Wochenschluss zurück, die Renditen stiegen im Gegenzug. Fed-Gouverneurin Michelle Bowman zeigte sich nicht zuversichtlich, dass die Zentralbank genügend Fortschritte bei der Verlangsamung der Wirtschaftstätigkeit und der Inflation macht. Sie hält weitere Straffungen für wahrscheinlich.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Fr, 17:32 Uhr % YTD EUR/USD 1,0867 +0,1% 1,0855 1,0861 +1,5% EUR/JPY 147,95 +0,4% 147,33 147,02 +5,4% EUR/CHF 0,9750 +0,0% 1,1135 0,9741 -1,5% EUR/GBP 0,8716 -0,0% 0,8719 0,8711 -1,5% USD/JPY 136,15 +0,3% 135,72 135,39 +3,8% GBP/USD 1,2468 +0,1% 1,2452 1,2467 +3,1% USD/CNH 6,9674 -0,1% 6,9709 6,9723 +0,6% Bitcoin BTC/USD 27.271,77 +1,3% 26.916,73 26.345,81 +64,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 15, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -2-

Der Dollar zog etwas deutlicher an, der Dollarindex gewann 0,6 Prozent. Der Devisenmarkt reagierte weiter sehr sensibel auf Schlagzeilen zur Schuldenobergrenze. Das Ausbleiben von Fortschritten auf dem Weg zu einer Einigung könne dem Dollar durchaus weiterhin eine gewisse Unterstützung bieten, heißt es bei der ING.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,82 70,04 -0,3% -0,22 -12,9% Brent/ICE 73,65 74,17 -0,7% -0,52 -12,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Erdölpreise gaben zwischenzeitliche Gewinne wieder ab. Die US-Sorte WTI ermäßigte sich um 1,2 Prozent auf 70,04 Dollar je Barrel. Neben dem festeren Dollar belastete die Nachricht, dass am Wochenende eine Pipeline zwischen dem Irak und der Türkei wieder in Betrieb genommen werden könnte. Damit würde mehr Angebot an den Markt kommen und die Rohölpreise belastet werden, hieß es.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.017,32 2.010,75 +0,3% +6,57 +10,6% Silber (Spot) 24,07 23,97 +0,4% +0,10 +0,4% Platin (Spot) 1.063,40 1.058,38 +0,5% +5,03 -0,4% Kupfer-Future 3,71 3,72 -0,3% -0,01 -2,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Gold bewegte sich im Spannungsfeld aus einem stärkeren Dollar, der den Preis des Edelmetalls belastete, und Konjunktursorgen, die Gold als sicheren Hafen attraktiv machten. Letztlich zeigte sich der Goldpreis mit 2.013 Dollar je Feinunze knapp behauptet.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

UKRAINE-BLOG

- Für die weitere Unterstützung der Ukraine bei der Verteidigung gegen Russland schnürt die Bundesregierung ein umfangreiches Rüstungspaket im Wert von mehr als 2,7 Milliarden Euro. Geplant sei unter anderem die Lieferung von Luftabwehrsystemen, Kampf- und Schützenpanzern, Artilleriemunition und Aufklärungsdrohnen, teilte das Bundesverteidigungsministerium am Samstag mit.

- Frankreich hat der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Kampf gegen die russische Invasion versprochen. "In den kommenden Wochen wird Frankreich mehrere Bataillone mit dutzenden gepanzerten Fahrzeugen und leichten Panzern ausstatten und sie daran ausbilden", hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj am Montag.

- Ukrainische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums "mehr als zehn" russische Stellungen im Umkreis der seit Monaten heftig umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut zurückerobert. "Heute haben unsere Einheiten mehr als zehn feindliche Stellungen am nördlichen und südlichen Stadtrand von Bachmut eingenommen", erklärte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Malijar im Onlinedienst Telegram.

- Die russische Armee hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau bei Angriffen auf die westukrainische Stadt Ternopil und den Ort Petropawliwka Lager mit vom Westen gelieferten Waffen sowie ukrainische Armeestellungen getroffen. Russland habe Angriffe mit "hochpräzisen Langstreckenwaffen" auf Stellungen der ukrainischen Armee sowie auf Lager "mit von westlichen Staaten erhaltener Munition, Waffen und Militärausrüstung" ausgeführt, erklärte das Ministerium am Sonntag laut Berichten russischer Nachrichtenagenturen. "Alle Ziele wurden getroffen", hieß es weiter.

TIERWOHLABGABE DEUTSCHLAND

Die Ampel-Koalition hat sich im Grundsatz auf eine Tierwohlabgabe verständigt. "Es ist noch viel zu klären, aber wir haben uns als Agrarsprecher:innen der Ampel auf ein grundlegendes Prinzip geeinigt", sagte die Grünen-Agrarpolitikerin Renate Künast dem Tagesspiegel. "Jetzt geht es um Details, und die sind nicht ohne."

BÜRGERSCHAFTSWAHL BREMEN

Die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte an der Spitze hat die Bürgerschaftswahl in Bremen klar gewonnen. Vier Jahre nach ihrer Schlappe 2019 kamen die Sozialdemokraten am Sonntag laut Prognosen von ARD und ZDF auf 29,5 bis 30 Prozent, die CDU fiel mit 24,5 bis 25,5 Prozent wieder auf Platz zwei zurück. Die Grünen verloren deutlich, die Linke blieb stabil, die FDP lag bei fünf bis 5,5 Prozent. Die rechtspopulistische Wählervereinigung Bürger in Wut (BIW) dürfte erstmals knapp über zehn Prozent erreichen.

GASMARKT DEUTSCHLAND

Im Streit über das geplante Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) im Hafen von Mukran auf der Insel Rügen ist noch keine Entscheidung gefallen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte nach einem Treffen mit Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) und weiteren Mitgliedern der Landesregierung, die Bundesregierung nehme "die Anregungen und die Kritik ernst".

MEDIKAMENTENVERSORGUNG EU

Im Kampf gegen den Mangel an Medikamenten will die Europäische Kommission die EU-Länder künftig unterstützen, gegebenenfalls auch durch den Ankauf und die Bevorratung von dringend benötigten Arzneimitteln. "Wir sind bereit, zusammenzuarbeiten, um die aktuellen Herausforderungen anzugehen", sagte die zuständige EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides Welt am Sonntag.

RATING ISLAND

Die Ratingagentur S&P Global Ratings ist zuversichtlich, dass Island seine öffentlichen Finanzen stärker verbessern wird als bislang angenommen. Die Analysten erhöhten daher den Ausblick auf Positiv und bekräftigten die Lang- und Kurzfristratings "A/A-1".

FITCH RATINGS - DÄNEMARK / ITALIEN / BULGARIEN / SCHWEDEN

Fitch hat die Bonitätsnoten der vier Länder Dänemark, Italien, Bulgarien und Schweden bestätigt. Dänemark habe unverändert die Bestnote 'AAA' und einen stabilen Ausblick. Damit würden die reiche Volkswirtschaft mit einem stabilen wirtschaftspolitischen Rahmen und die Finanzstabilität gewürdigt. Bulgarien liege weiterhin bei 'BBB' mit positivem Ausblick. Das Land habe zwar eine glaubwürdige Finanzpolitik, jedoch seien die Investitionen vergleichsweise gering und die Alterspyramide sei ungünstig. Schweden mit der Bestnote 'AAA' und stabilem Ausblick sei stabil genug finanziert, um den negativen Folgen von Inflation, steigenden Zinsen und fallenden Häuserpreisen zu widerstehen. Italien ('BBB' und stabiler Ausblick) habe zwar eine diversifizierte Wirtschaft, jedoch seien die Staatsschulden sehr hoch.

EINLAGENSICHERUNG USA

Die US-Behörde FDIC schlägt eine Sonderabgabe für Großbanken mit hohen unversicherten Einlagen vor, um den Einlagensicherungsfonds der USA nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im vergangenen Monat wieder aufzufüllen. Die Veranlagung würde die größten 113 US-Banken betreffen, und Banken mit einem Vermögen von mehr als 50 Milliarden Dollar würden mehr als 95 Prozent der Rechnung bezahlen, so die FDIC.

GELDPOLITIK CHINA

Chinas Notenbank hat wichtige Referenzzinssätze unverändert belassen. Die People's Bank of China (PBoC) stellte dem Bankensystem über ihre einjährige mittelfristige Kreditfazilität (MLF) 125 Milliarden Yuan (ca. 16,5 Milliarden Euro) zu einem stabilen Zinssatz von 2,75 Prozent zur Verfügung. Der MLF-Zinssatz wird zur Ermittlung des LPR herangezogen. Die Notenbank stellte außerdem Mittel in Höhe von 2 Milliarden Yuan über siebentägige Reverse-Repo-Geschäfte zu einem Zinssatz von 2,00 Prozent bereit, der damit ebenfalls unverändert blieb.

SIEMENS ENERGY

hat wegen einer deutlichen Ausweitung der Verluste beim Windanlagenhersteller Siemens Gamesa seine Ergebniserwartungen für das laufende Geschäftsjahr (per Ende September) erneut nach unten korrigiert. Der Nettoverlust kann nicht wie im Januar angekündigt auf Vorjahresniveau (-712 Millionen Euro) gehalten werden, sondern wird um bis zu einem niedrigen dreistelligen Millionen-Betrag höher ausfallen. Die Ergebnis-Marge vor Sondereffekten werde am unteren Ende der Prognosespanne von 1 bis 3 Prozent erwartet. Dabei verzeichnet das Unternehmen in allen Geschäftsbereichen stärkere Nachfrage und hebt deshalb die Umsatzziele deutlich an. Bereinigt um Wechselkurs- und Portfolioeffekte dürften die Einnahmen um 10 bis 12 Prozent steigen und nicht nur wie bisher angenommen zwischen 3 und 7 Prozent, hieß es.

VOLKSWAGEN

Der Volkswagen-Konzern denkt laut seines Vorstandsvorsitzenden Oliver Blume über einen preiswerten E-Volkswagen für um die 20.000 Euro nach. Für VW wäre das der "übernächste Schritt", sagte Blume der Bild am Sonntag. "Ich halte das für eine lohnende Überlegung und ein sinnvolles Ziel für die Marke VW."

ENCAVIS

steigerte die Stromproduktion aus Erneuerbarer Energie im ersten Quartal laut Mitteilung um rund 6 Prozent auf 753 Gigawattstunden. Der Umsatz kletterte um rund 9 Prozent auf 98,8 Millionen Euro. Das operative EBITDA lag mit 64,3 Millionen Euro marginal unter dem Vorjahreswert von 64,4 Millionen Euro. Das operative EBIT übertraf dagegen mit 35,3 Millionen den Vorjahreswert von 34,8 Millionen Euro. Insgesamt erzielt Encavis ein operatives Konzernergebnis nach Steuern von 16,6 (Vorjahr: 14,2) Millionen Euro). Für 2023 geht Encavis weiterhin von einer leicht rückläufigen Entwicklung der Umsatzerlöse auf etwas mehr als 460 Millionen Euro aus.

BASLER

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 15, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)

DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa -3-

hat 394.000 seiner Aktien "Over the Counter (OTC)" zu einem Kurs von 20,40 Euro pro Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre verkauft. In einer separaten Mitteilung wurde bekanntgegeben, dass die Zahl der Stimmrechte der Basler AG auf 1.272.469 gesunken sei, entsprechend einem Aktienanteil von 4,04 (zuvor: 5,29) Prozent.

CECONOMY

reduzierte im zweiten Geschäftsquartal per Ende März den bereinigten operativen Verlust vor Zinsen nd Steuern (bereinigten EBIT-Verlust) auf minus 23 Millionen von minus 58 Millionen ein Jahr zuvor. Nach Steuern ergab sich ein höherer Verlust von minus 15 (Vj minus 7) Millionen Euro. Nach Steuern und Dritten betrug der den Aktionären zuzurechnende Verlust minus 0,10 (Vj minus 0,06) Euro je Aktie. Den Umsatz steigerte Ceconomy im Quartal auf 5,3 Milliarden Euro von 5,02 Milliarden. Währungs- und portfoliobereinigt betrug das Plus 6,4 Prozent (Vorjahr 18,8 Prozent). Für die Prognose im Gesamtjahr sieht sich das Unternehmen auf Kurs.

NAGARRO

Der IT-Dienstleister hält nach einem Blick auf die Geschäftsentwicklung in den ersten vier Monaten die Jahresprognose nicht mehr. Der Umsatz soll statt die angekündigten 1,020 Milliarden Euro nur 940 Millionen Euro erreichen.

STEICO

Udo Schramek, mittelbarer Mehrheitsaktionär und CEO von Steico, prüft strategische Optionen bezüglich seiner ihm zuzurechnenden Anteile an der Gesellschaft. Dies beinhalte auch die Möglichkeit eines Verkaufs einer Mehrheit der Aktien, bestätigte Steico entsprechende Medienberichte.

EVOTEC

hat einen "starken Start in das Jahr" gehabt mit mehreren Verlängerungen und Erweiterungen von Partnerschaften. Weitere Details zum Quartalsergebnis nannte das Unternehmen allerdings nicht. Evotec veröffentlichte den endgültigen Geschäftsbericht für 2022, der nach einem Hacker-Angriff verschoben werden musste. Die bislang genannten Ergebniskennziffern blieben unverändert. Evotec bestätigte die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2023.

DEUTSCHE BAHN

Nach Absage des Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) sollen bei der Deutschen Bahn (DB) am Montag wieder zwei Drittel der geplanten Fernverkehrszüge fahren. Ab Dienstag sollen dann alle ICE- und IC-Züge wieder wie geplant unterwegs sein.

GENERAL MOTORS

ruft in den USA fast eine Million Geländewagen in die Werkstätten, nachdem von den US-Behörden Bauteile moniert wurden, die auch bei anderen Herstellern wie Volkswagen verwendet wurden. Es gebe Bedenken, dass der Fahrer-Airbag beim Auslösen explodieren könnte, teilte der Detroiter Automobilhersteller mit. Der freiwillige Rückruf betrifft bestimmte Modelle der Marken Chevrolet Traverse, GMC Acadia und Buick Enclave aus den Modelljahren 2014 bis 2017.

ONEOK

will den kleineren Wettbewerber Magellan Midstream Partners für rund 14 Milliarden US-Dollar übernehmen. Damit würde eines der größten Unternehmen für den Transport und die Speicherung von Energie in den USA entstehen. Oneok bietet den Angaben zufolge 8,8 Milliarden Dollar in bar und will die Schulden von Magellan im Volumen von 5,1 Milliarden Dollar übernehmen. Der gebotene Preis von 67,50 Dollar je Aktie liege 22 Prozent über dem Schlusskurs der Magellan-Aktie vom Freitag.

TWITTER

Die Werbemanagerin Linda Yaccarino wird neue Chefin der Online-Plattform Twitter.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2023 01:32 ET (05:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.