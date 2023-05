EQS-News: Nagarro SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Quartals-/Zwischenmitteilung

Nagarro SE verzeichnet im ersten Quartal 2023 ein Umsatzwachstum von 23,7 % gegenüber dem Vorjahr, währungsbereinigt beträgt das Wachstum 22,9 %



15. Mai 2023 - Nagarro, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Digital Engineering und Technologie, hat heute seine ungeprüften Finanzzahlen für das erste Quartal 2023 bekannt gegeben und seine Quartalsmitteilung veröffentlicht. Nagarro setzte sein Wachstum im ersten Quartal 2023 auf Basis konstanter Wechselkurse fort, mit einem währungsbereinigten Wachstum von 2,6 % gegenüber dem vierten Quartal 2022. Der Umsatz wuchs im ersten Quartal 2023 auf 229,5 Mio. € gegenüber 185,5 Mio. € im ersten Quartal 2022. Damit stiegen die Umsatzerlöse im ersten Quartal im Jahresvergleich um 23,7 % (währungsbereinigt um 22,9 %), während das organische Umsatzwachstum im Jahresvergleich 22,2 % (währungsbereinigt 21,4 %) betrug. Der Gross Profit stieg in den ersten drei Monaten 2023 auf 61,4 Mio. € gegenüber 50,4 Mio. € in den ersten drei Monaten 2022. Die Gross Margin ging leicht zurück, von 27,1 % im ersten Quartal 2022 auf 26,8 % im ersten Quartal 2023. Das bereinigte EBITDA erhöhte sich von 29,0 Mio. € (entsprechend einer Marge von 15,6 %) im ersten Quartal 2022 um 2,4 Mio. € auf 31,4 Mio. € (entsprechend einer Marge von 13,7 %) im ersten Quartal 2023. Das EBITDA stieg von 27,9 Mio. € im ersten Quartal 2022 um 2,9 Mio. € auf 30,8 Mio. € im ersten Quartal 2023. Das EBIT wuchs von 20,5 Mio. € im ersten Quartal 2022 um 2,6 Mio. € auf 23,1 Mio. € im ersten Quartal 2023. Das Ergebnis der Periode erhöhte sich von 13,9 Mio. € im ersten Quartal 2022 um 1,2 Mio. € auf 15,1 Mio. € im ersten Quartal 2023. Der operative Cashflow stieg im ersten Quartal 2023 auf 17,0 Mio. € gegenüber 2,9 Mio. € im ersten Quartal 2022. Die Forderungslaufzeit, die auf der Grundlage des Quartalsumsatzes berechnet wird und sowohl die vertraglichen Vermögenswerte als auch die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen einschließt, betrug am 31. März 2023 69 Tage, was auch dem Wert am 31. Dezember 2022 entsprach. Das Unternehmen hat im ersten Quartal 2023 netto 696 Fachkräfte eingestellt, wobei die meisten der Netto-Neueinstellungen Trainees und keine Quereinsteiger waren. "Das ist das erste Quartal, in dem wir unseren Net Promoter Score (NPS) präsentieren. Unser NPS von 65 zeigt, dass unsere Kunden uns genauso lieben wie wir sie", sagte Vaibhav Gadodia, Managing Director und CTO. "Sowohl unsere Kunden als auch wir warten sehnlich darauf, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, damit wir den Einsatz von Technologie beschleunigen können, um sowohl ihr als auch unser Wachstum anzutreiben." Nagarro SE wird am 15. Mai 2023 um 13:00 Uhr MESZ (04:00 Uhr PT / 06:00 Uhr CT / 07:00 Uhr ET / 12:00 Uhr BST / 15:00 Uhr GST / 16:30 Uhr IST / 19:00 Uhr SGT / 20:00 Uhr JST) einen Earnings Call zu den Ergebnissen des ersten Quartals 2023 durchführen. Um daran teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte im Voraus: https://web.lumiagm.com/170530490.

Über Nagarro Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, unterstützt seine Kunden dabei, innovative, digital-first Unternehmen zu werden und dadurch auf ihren Märkten erfolgreich zu sein. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Fokus aus, bahnbrechende Lösungen zu finden. Nagarro beschäftigt rund 19.000 Mitarbeitende und ist in 34 Ländern vertreten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.nagarro.com . FRA: NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220) Für Anfragen wenden Sie sich bitte an press@nagarro.com .



