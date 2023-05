Varta hat derzeit mit einer ganzen Reihe an Krisenherden zu kämpfen. Mit einem Restrukturierungskonzept will der angeschlagene Batteriehersteller das Ruder herumreißen und wieder in ruhiges Fahrtwasser gelangen. Kein wirklich leichtes Unterfangen. Im ersten Quartal 2023 hat der Konzern Varta wegen der weiterhin verhaltenen Kundennachfrage operativ rote Zahlen geschrieben.Der Umsatz ist im ersten Quartal um elf Prozent auf 164 Millionen Euro gesunken. Dabei ist ein Verlust vor Zinsen, Steuern und ...

