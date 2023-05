Europäische Bankaktien stehen teilweise seit Wochen unter Druck, die Turbulenzen in den USA drohten auch auf den Kontinent überzugreifen. Dabei deutete sich bereits vor Beginn der Pandemie eine Konsolidierung an. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing will zumindest in einem Bereich demnächst aber nicht zukaufen.Als Sewing 2018 zur Deutschen Bank kam, steckte das Traditions-Institut in einer schweren Krise, der Fortbestand stand auf dem Spiel. Nach einem Jahr an der Spitze startete der Topmanager im ...

