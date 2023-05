HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Scout24 nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Immobilienportal-Betreiber habe trotz eines schwierigen Umfelds starke Resultate vorgelegt, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Montag vorliegenden Studie. Damit sei Scout24 auf gutem Weg, das Ergebniswachstumsziel für 2023 zu erreichen./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 16:20 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A12DM80

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken